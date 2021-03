Afzetprijzen industrie voor eerst sinds begin pandemie gestegen

DEN HAAG (ANP) - De afzetprijzen in de industrie waren in februari gemiddeld 0,6 procent hoger dan een jaar eerder. Het is de eerste keer dat de prijzen op jaarbasis zijn gestegen sinds het coronavirus in maart 2020 in Nederland om zich heen greep. Dat komt vooral doordat ook de olieprijzen zijn opgeveerd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De prijzen waarvoor industriebedrijven hun producten verkopen, hangen voor een groot deel samen met de olieprijzen. Na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus stortten die in, onder andere omdat er minder vraag naar brandstoffen voor vliegreizen was en de industrie minder hard draaide.

In februari leefden de prijzen voor ruwe olie weer op dankzij verbeterde economische vooruitzichten. Daardoor stegen de prijzen in de chemische industrie met 2,2 procent op jaarbasis. De olie-industrie, die ruwe aardolie bijvoorbeeld verwerkt tot brandstof als benzine, had nog wel te kampen met lagere prijzen dan in februari vorig jaar. Maar die daling was al veel minder hevig dan een maand eerder, toen er bijna een vijfde van de afzetprijzen van de olie-industrie afging.