Bouwer BAM verkoopt Zwitsers dochteronderdeel

BUNNIK (ANP) - Bouwbedrijf BAM verkoopt zijn Zwitserse dochteronderdeel BAM Swiss aan de Zwitserse bouw- en vastgoedonderneming Implenia. De verkoop maakt deel uit van de strategische koerswijziging van BAM, waarbij de bouwer zich terugtrekt van bepaalde internationale markten en zich richt op de activiteiten in onder meer Nederland.

Naar verwachting zal de transactie in mei worden afgerond. Er werden geen financiële details over de deal naar buiten gebracht. BAM Swiss werd opgericht in 2011 en telt ongeveer 45 medewerkers, met een jaaromzet van circa 45 miljoen euro. Tot de huidige projecten behoort het nieuwe ziekenhuis Dreiklang in Aarau, dat wordt gebouwd in samenwerking met Implenia.

Volgens topman Ruud Joosten van BAM is met Implenia een betrouwbare partner gevonden voor de verdere ontwikkeling van BAM Swiss.