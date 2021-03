Hedgefundschandaal houdt Wall Street opnieuw bezig

NEW YORK (ANP) - Het schandaal rond het geheimzinnige hedgefonds Archegos houdt de beurzen op Wall Street opnieuw bezig. Dat hedgefonds investeerde met van banken geleend geld. Bij dat product zou Archegos geld verdienen als de aandelen stegen, maar verliezen als de aandelenprijzen omlaag gingen. Toen dat laatste gebeurde voldeed het hedgefonds niet aan een verzoek van de banken om geld bij te storten. Grote banken als Goldman Sachs, Morgan Stanley en Citigroup begonnen daarom de posities af te bouwen wat leidde tot een enorme aandelenverkoop. Mede daarom verloren ViacomCBS en Discovery Communications vrijdag al een kwart van hun waarde.

Ook in de nieuwe handelsweek stonden die fondsen weer onder druk met minnen tot 6,7 procent. Daarnaast gingen Chinese techbedrijven als Baidu en iQiyi en het Canadese e-commercebedrijf Shopify onderuit. Zij verloren tot ruim 5 procent. De banken die hun posities moesten afbouwen werden ook lager gezet. Eerder op de dag verloren het Japanse Nomura en Credit Suisse uit Zwitserland al respectievelijk ruim 16 en meer dan 14 procent. De Amerikaanse banken Goldman Sachs, Morgan Stanley en Citigroup deden het beter met verliezen van 0,5, 2,6 en 2 procent.

De verliezen bleven uiteindelijk beperkt tot een klein hoekje van de aandelenmarkt. Bovendien denken de meeste kenners niet dat het overmatige risico dat de banken namen een structureel probleem is. Ook kijken ze nog vooral naar de steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid en de Federal Reserve die de markt nog altijd steun geven. Beleggers reageerden verder op positief nieuws over de Amerikaanse vaccinatiecampagne tegen het coronavirus.

Boeing

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk met een winst van 0,3 procent op 33.171,37 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 0,1 procent in tot 3971,09 punten. Techbeurs Nasdaq had meer last van de dalende techfondsen als gevolg van het hedgefondsschandaal. Die graadmeter leverde 0,6 procent in tot 13.059,65 punten.

Verder was ook Boeing in beeld. De vliegtuigbouwer kreeg een order voor honderd toestellen van het type 737 MAX van Southwest Airlines (min 0,5 procent). Daarbij is een optie afgesproken voor nog eens een bestelling van 115 extra vliegtuigen. Boeing won 2,3 procent.

Olie

Vliegtuigleasemaatschappij Fly Leasing schoot ruim 27 procent omhoog door een overname door investeerder Carlyle Group.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 61,57 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 65,06 dollar per vat. De euro was 1,1765 dollar waard, tegenover 1,1779 dollar bij het slot in Europa.