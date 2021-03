Shell enige eigenaar windpark voor kust Egmond na deal Vattenfall

DEN HAAG (ANP) - Olie- en gasbedrijf Shell is de enige eigenaar geworden van het windmolenpark Egmond aan Zee, voor de kust van Noord-Holland. Het bedrijf was al voor de helft eigenaar, de andere helft was van de Zweedse energieleverancier Vattenfall. Hoeveel Shell voor het deel van Vattenfall heeft betaald is niet bekendgemaakt.

Shell laat weten door de overname van het windpark ervaring op te kunnen doen met het laten draaien van zo'n park "in een dynamische energiemarkt". Het olie- en gasconcern heeft eerder al aangegeven, behalve deels te willen vergroenen, ook meer in te willen zetten op de handel in energie.

Het windpark Egmond aan Zee was het eerste in Nederland met een capaciteit van meer dan 100 megawatt. Het bestaat uit 36 windturbines die gezamenlijk genoeg stroom opwekken voor meer dan 100.000 huishoudens.