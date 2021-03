'Nieuwe poging om kraanbouwer Hyva te verkopen'

BERGSCHENHOEK (ANP) - Hyva, een Nederlandse fabrikant van hijskranen en hydraulische cilinders, krijgt mogelijk alsnog een nieuwe eigenaar. Bronnen meldden aan persbureau Bloomberg dat de huidige eigenaren een nieuwe poging doen om het bedrijf, met een waarde van circa 700 miljoen dollar (594 miljoen euro), te verkopen.

De Aziatische investeerders Unitas Capital en NWS, de infrastructuurtak van New World Development van de Hongkongse miljardairsfamilie Cheng, zouden werken aan de verkoop van hun meerderheidsbelang in het bedrijf. De beslissing over een eventuele verkoop bevindt zich in een vroeg stadium en de eigenaren van Hyva kunnen nog steeds besluiten om het onderdeel te houden, aldus de ingewijden.

Hyva biedt oplossingen op het gebied van kiepen, heffen, laden, lossen en inzamelen voor de commerciële voertuig- en recyclingindustrie. Unitas Capital en NWS kochten in 2010 een belang van 70 procent in Hyva, dat daarbij op 525 miljoen euro werd gewaardeerd.

Berichten over een verkoop van Hyva staken in 2018 ook al de kop op. Toen hing aan het bedrijf een prijskaartje van ruim 1 miljard dollar.

Het in 1979 opgerichte Hyva heeft meer dan 3500 werknemers en is naar eigen zeggen actief in circa 110 landen. Belangrijke fabrieken van de onderneming staan in Brazilië, China, India en Europa.

Vertegenwoordigers van NWS en Unitas reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.