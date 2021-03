Europese Commissie vreest niet voor Duits oponthoud herstelfonds

Bericht delen via:

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is niet bang dat het coronaherstelfonds van honderden miljarden euro's vertraging oploopt door een Duitse rechtszaak. De commissie blijft erop rekenen dat alle EU-landen de inkomstenbronnen voor het fonds voor de zomer hebben goedgekeurd, zegt een woordvoerder.

Duitsland leek zich vorige week te voegen bij het twintigtal lidstaten dat zijn zegen al gaf. Maar het constitutioneel hof kwam tussenbeide. Het hof in Karlsruhe wil zich eerst buigen over bezwaren van tegenstanders, onder wie leden van het uiterst rechtse Alternative für Deutschland. Zij stellen dat het fonds de deur openzet naar het aangaan van gezamenlijke EU-schulden, en dat zouden de EU-verdragen niet toelaten.

Het enorme fonds van 672,5 miljard euro moet de EU uit de coronacrisis helpen. Het is deel van een pakket dat in totaal 750 miljard euro waard is. De kosten moeten onder meer gedekt worden met een Europese plasticbelasting, maar daarvoor moeten alle EU-landen toestemming geven.