'Opstopping Suezkanaal kan nog maanden voor problemen zorgen'

ROTTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De problemen als gevolg van de opstopping in het Suezkanaal door het vastzittende containerschip Ever Given kunnen nog "weken tot maanden" gaan duren, zegt de Rotterdamse containerterminal ECT. Dat komt omdat er straks, wanneer schepen weer door het Suezkanaal kunnen, waarschijnlijk veel schepen tegelijk op Rotterdam afkomen. De containerterminal is inmiddels druk bezig met het treffen van voorbereidingen op de aanstaande drukte.

Als het schip deze week loskomt, is nog niet alles opgelost, benadrukt een woordvoerder van ECT. "Door de ontstane file van schepen zullen er nog meer vertragingen ontstaan dan er al zijn." De zegsman benadrukt dat het scheepstransport een zeer strakke planning heeft én alle import en export ingehaald moet worden, waardoor het nog lang zal duren voor alles weer normaal is.

Het is volgens ECT op dit moment nog moeilijk in te schatten wanneer de extra drukte zal komen, omdat nog niet duidelijk is wanneer het Suezkanaal weer bevaarbaar zal zijn. De containerterminal maakt continu inschattingen van de verwachte toestroom aan schepen en informeert onder meer rederijen hierover. Wanneer teveel schepen tegelijk aankomen in Rotterdam, zullen ze waarschijnlijk moeten wachten op zee, legt de woordvoerder uit.

Kaap de Goede Hoop

Volgens containervervoerder Maersk kan het minstens zes dagen duren voordat de file aan schepen in het Suezkanaal oplost, wanneer het vastzittende schip loskomt. Daarom gaat Maersk door met het omleiden van vijftien van zijn schepen via Kaap de Goede Hoop. De route om Zuid-Afrika duurt ongeveer tien tot veertien dagen langer. De containervervoerder helpt zo ook om de druk op het Suezkanaal te verlichten. Er liggen honderden schepen te wachten op doorgang door het kanaal.

Ook Chinese logistieke kenners verwachten dat de impact van de opstopping op de wereldwijde handel nog lang kan duren als de achterstanden in Europa oplopen. Havens worstelden door de coronacrisis al met het verwerken van normale logistieke hoeveelheden. "Nu ze ook nog achterstanden moeten inhalen, duurt het in het beste geval een maand of langer voor de situatie weer normaal is", zegt Max Wei van het Chinese logistieke bedrijf Speedaf Logistics.