Air France wil kleine salarisaanpassingen doorvoeren

PARIJS (ANP) - Air France wil vergoedingen voor het personeel verlagen en verlofdagen schrappen. De aanpassingen aan de arbeidsvoorwaarden van Air France zijn relatief klein in vergelijking met de offers die personeel van zusterbedrijf KLM eerder moest doen. De besparing is een reactie op het uitblijven van verbetering in de luchtvervoerssector.

Tijdens de jaarlijkse onderhandelingen, die nu via een videocall plaatsvinden, heeft topvrouw Anne Rigail van Air France de bezuinigingsplannen bevestigd, meldt de Franse krant La Tribune. De directie van Air France wil met de vakbonden onderhandelen over een overeenkomst die het mogelijk maakt om de dertiende maandpremie te integreren in het basissalaris, waarmee de Franse staat grotendeels opdraait voor de kosten. Ook wil de directie met de bonden praten over het verminderen van het aantal verlofdagen.

Het verschil tussen KLM en Air France lijkt hiermee aanzienlijk. Bij KLM is vorig jaar overeengekomen dat personeel salaris moet inleveren. Dat was nodig om in aanmerking te komen voor de staatssteun. Het loonoffer bij KLM kan oplopen tot 20 procent minder loon.