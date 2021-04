Risicomanager Credit Suisse moet vrezen voor baan - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse overweegt om Chief Risk Officer Lara Warner te vervangen. Dit schreef persbureau Bloomberg zondag op basis van bronnen. Naar verwachting geeft Credit Suisse komende week een update over de blootstelling van de bank aan het ineenstorten van Archegos Capital. Dan wordt ook aangegeven wat de gevolgen van deze kwestie zijn voor Warner en enkele andere topmanagers, aldus Bloomberg. Ook CEO van de investeringsbank van Credit Suisse, Brian Chin, zou voor zijn baan moeten vrezen. Dat geldt volgens de bronnen van het persbureau niet voor CEO Thomas Gottstein. Credit Suisse weigerde Bloomberg commentaar. Vorige week gaf Credit Suisse al een winstwaarschuwing af na financiële problemen bij "een aanzienlijk Amerikaanse hedgefonds". De bank zei te vrezen voor een grote verliespost, nadat het hedgefonds niet voldeed aan zogenaamde 'margin calls' van Credit Suisse en andere banken. De omvang van het verlies kan "zeer significant" zijn en substantieel voor de eerstekwartaalcijfers, zei Credit Suisse vorige week, ondanks de gunstige trends die de Zwitserse bank eerder nog meldde. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.