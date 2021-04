Miljardenboete voor Alibaba Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba heeft van de Chinese mededingingsautoriteiten een boete gekregen van 18,2 miljard yuan, omgerekend ruim 2,3 miljard euro. Dit meldt de South China Morning Post zaterdag. De boete, die gelijk staat aan 4 procent van de omzet in 2019, volgt op een maandenlang onderzoek, dat begon rond Kerstmis. De toezichthouder kon een boete opleggen tussen de 1 en 10 procent van de jaaromzet. Volgens de State Administration of Market Supervision misbruikte Alibaba zijn dominante marktpositie in online retail sinds 2015. De krant, overigens eigendom van Alibaba, schrijft dat de Chinese overheid mededingingsregels inzet om de grote Chinese techbedrijven te reguleren. Alibaba kwam onder verscherpt overheidstoezicht nadat topman Jack Ma in oktober vorig jaar kritiek uitte op de Chinese financiële toezichthouder. Vervolgens werd de beursgang van dochter Ant Group na overheidsdruk afgeblazen vanwege mededingingsbezwaren, en de flamboyante Ma verdween voor maanden uit het openbare leven. Alibaba meldde zaterdag in een reactie dat het de boete accepteert en dat het bedrijf de door de toezichthouder opgestelde regels "met vastberadenheid zal naleven". Dat Alibaba een boete kreeg, verraste analisten niet. "Deze boete zal door de markt waarschijnlijk worden gezien als een afsluiting van de monopolie-kwestie", stelde analist Hong Hao van BOCOM International tegenover persbureau Reuters. Sinds het onverwachte afblazen van de beursgang van Ant Group begin november vorig jaar, heeft het aandeel Alibaba circa een derde van zijn beurswaarde verloren. Ook technologie-gigant Tencent, waarvan het in Amsterdam genoteerde Prosus grootaandeelhouder is met 28,9 procent, ligt onder het vergrootglas van de Chinese autoriteiten. Afgelopen week verkocht Prosus nog een belang in Tencent van 2 procent, voor omgerekend 12,3 miljard euro. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.