Oprichter Nikola verkoopt pluk aandelen

Beeld: Nikola

(ABM FN-Dow Jones) Trevor Milton, de oprichter van Nikola, heeft een pluk aandelen in zijn bedrijf verkocht. Dit bleek uit een melding in het register van toezichthouder Securities and Exchange Commission. Milton verkocht 3,5 miljoen aandelen voor 13,89 dollar per stuk. Deze verkoop leverde de oprichter bijna 49 miljoen dollar op. Het aandeel sloot afgelopen donderdag op 13,91 dollar. Milton stapte vorig jaar september op als CEO van Nikola, onder druk van een rapport van Hindenburg Research. In dat rapport stond onder meer dat de batterijtechnologie van de fabrikant van elektrische auto's niet bestaat. In november besloot GM geen belang in Nikola te nemen. De Amerikaanse autofabrikant zou een belang van 11 procent nemen, ter waarde van 2 miljard dollar. Medio maart dit jaar diende Nikola documenten in bij de SEC voor de uitgifte van nieuwe aandelen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

