Grandvision is EssilorLuxottica geen informatie schuldig

Beeld: GrandVision

(ABM FN-Dow Jones) GrandVision hoeft ook van het gerechtshof te Amsterdam geen extra informatie te verstrekken aan EssilorLuxottica over genomen maatregelen in verband met de coronacrisis. Dit bleek dinsdagavond. Het hof bevestigde daarmee in hoger beroep de eerdere uitspraak van een rechtbank van Rotterdam in augustus vorig jaar, dat de brillengigant de administratie van GrandVision niet mag inzien. GrandVision is nog wel verwikkeld in een arbitragezaak met EssilorLuxottica, dat het Nederlandse bedrijf wil overnemen voor ruim 7 miljard euro. Het Frans-Italiaanse bedrijf maakt zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de resultaten van GrandVision, dat grotendeels in handen is van het investeringsfonds HAL. Sommige analisten denken dat EssilorLuxottica probeert de overnameprijs omlaag te krijgen. GrandVision blijft de overname wel steunen. Deze zou voor 31 juli moeten zijn afgerond. De Europese Commissie heeft de overname inmiddels voorwaardelijk goedgekeurd, mits een aantal winkels in België en Italië en de 142 EyeWish-ketens in Nederland worden verkocht. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

