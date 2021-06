Update: Aandeelhouders GrubHub akkoord met overname door Just Eat Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van de Amerikaanse maaltijdbezorger GrubHub hebben donderdag ingestemd met de overname door Just Eat Takeaway. Vorig jaar keurden de aandeelhouders van Just Eat Takeaway de aankoop van GrubHub al goed. Volgens de deal krijgen aandeelhouders GrubHub 0,671 aandeel Just Eat Takeaway.com in ruil voor elk aandeel GrubHub. Dat was toen goed voor een overnameprijs van 75,15 dollar, op basis van een slotkoers van Just Eat Takeaway van 98,60 euro op dinsdag 9 juni 2020. Grubhub werd daarmee gewaardeerd op 7,3 miljard dollar. Vandaag handelt het aandeel Just Eat Takeaway op 77,67 euro. GrubHub steeg 1,2 procent naar 63,05 dollar. Overigens is niet iedereen het eens met de acquisitie. Er zijn 14 rechtszaken aangespannen tegen GrubHub door beleggers die vinden dat het bedrijf hen heeft misleid over de plannen. CEO Jitse Groen van Just Eat Takeaway reageerde na de goedkeuring door de aandeelhouders van GrubHub met het plaatsen van een Amerikaanse vlag op zijn Twitter-account. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.