Dat wordt eigenlijk nergens op een goede en betrouwbare manier centraal geregistreerd. De zaterdagkrant van de NRC geeft wel dividendinformatie van ieder aandeel maar daar zitten vaak genoeg fouten in en het zegt ook niks over de ex-dividenddatum en of er interimdividend is.



De agenda op aex.nl/aex.asp geeft aan wanneer de aandeelhoudersvergaderingen zijn. Ex-dividend is meestal 2 of 3 beursdagen na de vergadering. Maar de agenda is niet altijd volledig en het zegt nog steeds niks over interims.



De meest betrouwbare manier is voor ieder fonds waar je in geïnteresseerd bent, de persberichten opzoeken waarin de (half) jaarcijfers worden aangekondigd. Hierin staat eigenlijk altijd wel een opmerking over het dividend, als er überhaupt dividend is.



Daarnaast heeft marique op dit messageboard een overzicht gepost dat zo goed als compleet en (voor zover hier bekend) foutvrij is. Hier kun je wel vanuit gaan hoewel checken met de website van het betreffende bedrijf en de persberichten altijd wel aan te raden is.