Vergeet ook niet dat er afgelopen jaar een definitiewijziging heeft plaatsgevonden. Het mandje van at-the-money S&P100 opties, waarop de implied volatility werd bepaald, is vervangen door een bredere range van S&P500 opties.



Voor zover je geloof hecht aan trendkanalen in de VIX (pcrs7), dan kan dit in ieder geval alleen vanaf de wijziging (2e week october 2003, meen ik) en niet over een langere periode.



Het is ook niet verwonderlijk dat we laagterecords noteren, aangezien de diversificatie over 500 aandelen i.p.v. de vroegere 100 tot een natuurlijke verlaging van de bodem in implied volatility zal leiden: er is als het ware nog meer onderlinge demping.



Daarnaast is de signaalwerking van dieptepunten groter dan van hoogtepunten, zoals een ander hier terecht opmerkt.



Marc