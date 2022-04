FFF, hadden we vorige week nog over, de uitgekotsten. Extreem geval Parmalat, noemde je wel wat, Adecco ook flut. CT vorig jaar nog de gebeten hond maar álle techfondsen PB en ING snoeihard gestegen afgelopen weken.Hier nog een interessant stukje............De minst geliefden van 2003Tegen de stroom in beleggen is moeilijk, maar het loont vaak wel. Opnieuw blijkt uit onderzoek van Morningstar dat beleggen in onpopulaire fondscategorieën meer oplevert dan beleggen in populaire beleggingsfondsen. Wat waren de minst geliefde fondscategorieën van 2003?Sinds 1996 bekijken mijn Amerikaanse collega’s ieder jaar wat de meest en minst populaire fondscategorieën waren over het afgelopen jaar. Dit doen ze aan de hand van geldstromen in en uit fondsen. Er wordt niet gekeken naar de fondsen die het beste presteerden, alhoewel in de werkelijkheid het wel vaak zo is dat goed renderende fondsen vervolgens ook de aandacht van beleggers trekken.Daarna kijkt men hoe een belegging in de populaire en niet-populaire categorieën zou uitvallen in de daarop volgende jaren. Nadat de drie meest populaire en onpopulaire fondsen zijn gevonden, volgt men het rendement van desbetreffende categorieën drie jaar lang.Het blijkt dat sinds 1987 niet populaire categorieën in meer dan 90% van de gevallen de populaire fondsen hebben verslagen en dat niet populaire fondsen het in 75% van de gevallen beter deden dan het gemiddelde aandelenfonds.In 1999 waren edele metalen, Latijns Amerika en convertibles uit de gratie bij beleggers terwijl technologie, Japan en de Pacific het meest populair waren. De onpopulaire fondsen bleven gemiddeld bij het nulpunt in de daaropvolgende drie jaar, terwijl de populaire fondsen gemiddeld 26% in waarde daalden. De populaire fondsen van 2000 (health care, midcap groei en technologie) verloren in de driejaarsperiode die net is geëindigd 10,53% per jaar, terwijl de niet populaire Aziatische categorieën in dit tijdsvak een rendement van 0,43% per jaar behaalden.De minst geliefden van 2003De vraag dringt zich op wat de minst geliefde categorieën van 2003 waren. Uit Amerikaanse cijfers over in- en uitstroom blijkt dat nutsbedrijven, financiële dienstverlening en communicatie de minst favoriete fondscategorieën waren. Vooral nutsbedrijven lieten over 2003 een beroerd rendement zien. De meest geliefde fondsen vond men in de VS bij Japanse aandelen, convertibles en internationale small- en midcaps.Bij het beleggen in niet-populaire fondsen is enige voorzichtigheid wel op zijn plaats. Mijn Amerikaanse collega’s adviseren om geduld te hebben en bereid te zijn om de niet geliefde fondsen minstens drie jaar in portefeuille te houden, beleggingen in de kneusjes van gisteren beperkt te houden tot 5% van uw portefeuille en om alle drie onpopulaire categorieën te kopen.Het is beslist niet eenvoudig om tegen de massa in te gaan, maar uiteindelijk wel vaak lonend. Met gegevens over niet geliefde populaire fondsen kunt u uw voordeel doen. Op zijn minst kun u eruit leren dat kijken naar vergeten en verguisde beleggingen een goede methode is om succesvolle beleggingsmogelijkheden op het spoor te komen.Freddy van Mulligen is hoofd research van Morningstar Nederland. Hij waardeert uw commentaar, maar kan geen specifieke adviezen over fondsen of portefeuilles geven. U kunt hem bereiken via email freddy.vanmulligen@morningstar.nl