na Corona... nu dit nog : 'Murder hornets' spotted in the US for the first time, scientists say - CNN edition.cnn.com/2020/05/03/us/washing...

Rondel de l'adieu Partir, c'est mourir un peu C'est mourir à ce qu'on aime On laisse un peu de soi même En toute heure et dans tout lieu C'est toujours le deuil d'un vœu, Le dernier vers d'un poème ; Partir, c'est mourir un peu, C'est mourir à ce qu'on aime. Et l'on part, et c'est un jeu, Et jusqu'à l'adieu suprême C'est son ¥me que l'on sème Que l'on sème en chaque adieu. Partir, c'est mourir un peuÚ (Edmond Haraucourt est né en 1857. Poète lyrique et dramatique, contemporain d'Edmond Rostand, il fut à la fin de sa carrière conservateur du musée de Cluny et il demeure notamment célèbre dans les lettres françaises pour son Rondel de l'adieu) Partir c'est mourir un peu, et c'est l'automne qui va partir, sauf en Provence ou le soleil brille comme jamais. vr.gr. duro

Rondel de l'adieu Partir, c'est mourir un peu C'est mourir à ce qu'on aime On laisse un peu de soi même En toute heure et dans tout lieu C'est toujours le deuil d'un vœu, Le dernier vers d'un poème ; Partir, c'est mourir un peu, C'est mourir à ce qu'on aime. Et l'on part, et c'est un jeu, Et jusqu'à l'adieu suprême C'est son ¥me que l'on sème Que l'on sème en chaque adieu. Partir, c'est mourir un peuÚ (Edmond Haraucourt est né en 1857. Poète lyrique et dramatique, contemporain d'Edmond Rostand, il fut à la fin de sa carrière conservateur du musée de Cluny et il demeure notamment célèbre dans les lettres françaises pour son Rondel de l'adieu) Partir c'est mourir un peu, et c'est l'automne qui va partir, sauf en Provence ou le soleil brille comme jamais. vr.gr. duro