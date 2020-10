Geachte Heer Faas,

WELKOM op de voorpagina als columnist. Ik volg U al heel wat jaren (!!), uit de tijd van verhitte discussies over AND op Guru, maar ook op het Getronics-forum was U een dankbaar onderwerp van gesprek. En dan zeg ik het nog heel netjes.



De problematiek die je hier aanvoert, Frans , komt herhaaldelijk voor zowel in Nederland zoals jij nu beschrijft , maar ook in België. Onlangs hebben we hier in de KK een hele thread gehad over Kendrion, waar een soortgelijk verhaal zich afspeelt en waarbij de grootaandeelhouder ook delen van het bedrijf Kendrion overneemt, maar wel met geld geleend van Kendrion en toen die overgenomen bedrijven niet marcheerden, moest de moederholding Kendrion de zware schuld van zo'n 45 miljoen Euro plots afschrijven. Als het je interesseert kan ik je de threads opgeven.



Op dit moment, althans de laatste maanden is er een verdacht spelletje aan de gang bij Prolion. Nadat middels een emissie nog snel voor miljoenen is opgehaald door de grootaandeelhouder voor een dubbeltje per aandeel, worden diezelfde aandelen in miljoenenaantal weer op de markt gegooid. Theoretisch moet dit kunnen, maar wat daar momenteel gebeurt kan volgens mij ook niet. Prolion is met handen en voeten gebonden aan zijn grootaandeelhouder ( VSP-Dumarey=Punch) en huist in de panden van Dumarey en laat zijn produkten vervaardigen door Punch -Dumarey, dus kan heel eenvoudig gelden van Prolion naar Dumarey worden overgemaakt. Als Prolion je interesseert: de afgelopen weken daar herhaaldelijk uitgebreide postings daar geplaatst.





Maar hetzelfde gebeurt ook in België bij een bedrijf als Real Software waar grootaandeelhouder Rudi Hageman de kas met 26 miljoen Euro geplundeerd (schijnt) te hebben. Hij wordt er althans officieel van in beschuldiging gesteld door de huidige CEO: de Heer Dilissen.



Nog veel straffer gaat het bij het beursgenoteerde Carestel: Halen vier jaar geleden tegen 24 Euro per aandeel tientallen miljoenen op de beurs op en halen ondertussen dit beursgenoteerde bedrijf leeg door grote sommen geld van Carestel naar de hoofdaandeelhouder te sluizen. Maar alsof dat niet genoeg is: het bedrijf wordt in 6 units geplitst en dochterlief van de hoofdaandeelhouder "koopt" het meest renderende bedrijf uit Carestel. Carestel zelf blijft met de schulden zitten en "de familie" boert heerlijk verder..... De huidige CEO van Carestel moest de hoofdaandeelhouder dwingen grote sommen die al uit Carestel naar privé waren overgemaakt, terug te storten.





Frans, geloof me, ik kan nog wel even doorgaan! Jouw rethorische vraag: wat doen we eraan? Eigenlijk heel weinig! Als het kwaad geschied is, zoals bij het beursgenoteerde Van Dijck Computer,, dat door Creyff's = huidige Solvus groep is overgenomen en waarbij zwaar gefraudeerd is en vennootschapsgoederen naar privé zijn overgemaakt, ja dan is het al veel te laat. Van Dyck is wel veroordeeld, maar dat is een schrale troost voor de aandeelhouders van Van Dyck en voor zijn overnemer: Solvus Group.



Bij dit soort enge verstrengeling van bedrijven met grootaandeelhouder blijf je altijd met dit risoco zitten, dat men het beursgenoteerde bedrijf slechts als melkkoe ziet.



Mijn oplossing zal jou niet direct bevredigen: Gewoon dat soort aandelen niet meer kopen. Je handen ervan af trekken. En op die manier raak je nog meer in een vicieuze circel: omdat de aandelen steeds minder waard worden, neigt de hoofdaandeelhouder ertoe, dan maar de vennootschap helemaal leeg te zuigen. En jij en ik weten dat dat niet zo moeilijk is.



( Ik heb zelf BV, BVBA, CVA, Stichting en weet als geen ander hoe gemakkelijk het is te schuiven...Alleen bij mij zijn er geen gedupeerden omdat ik zelf steeds DGA ben, maar het leert je wel dat het niet moeilijk is.)



