Turkse centrale bank koopt flink wat goud in Centrale banken hebben in 2018 de grootste hoeveelheid goud gekocht sinds 1967, verklaarde brancheorganisatie World Gold Council (WGC) donderdag. In een rapport dat is vrijgegeven is gemeld dat de wereldwijde goudvraag vorig jaar 4.345,1 ton bereikte, een stijging van 185,2 ton op jaarbasis. “De jaarlijkse stijging werd gedreven door een meer dan tien jaar hoge aankoop van centrale banken en versnelde investeringen in baren en munten in de tweede helft van het jaar.” Volgens WGC zijn de centrale banken van Rusland, Turkije en Kazachstan het hele jaar door belangrijke kopers gebleven. “Rusland, dat af wil van dollars, kocht vorig jaar 274,3 ton, gefinancierd door de bijna totale verkoop van zijn portefeuille in Amerikaanse staatsobligaties.” De goudreserves van Rusland zijn gedurende 13 opeenvolgende jaren toegenomen, met 1.726,2 ton in de loop van de periode tot 2.113 ton aan het einde van 2018. Volgens het rapport stegen de officiële goudreserves van de Turkse centrale bank met 51,5 ton (13 procent op jaarbasis) tot 253,5 ton vanaf december 2018. Andere grote opkopers zijn de centrale banken van India, Irak, Polen en Hongarije.

Turkse centrale bank koopt flink wat goud in Centrale banken hebben in 2018 de grootste hoeveelheid goud gekocht sinds 1967, verklaarde brancheorganisatie World Gold Council (WGC) donderdag. In een rapport dat is vrijgegeven is gemeld dat de wereldwijde goudvraag vorig jaar 4.345,1 ton bereikte, een stijging van 185,2 ton op jaarbasis. “De jaarlijkse stijging werd gedreven door een meer dan tien jaar hoge aankoop van centrale banken en versnelde investeringen in baren en munten in de tweede helft van het jaar.” Volgens WGC zijn de centrale banken van Rusland, Turkije en Kazachstan het hele jaar door belangrijke kopers gebleven. “Rusland, dat af wil van dollars, kocht vorig jaar 274,3 ton, gefinancierd door de bijna totale verkoop van zijn portefeuille in Amerikaanse staatsobligaties.” De goudreserves van Rusland zijn gedurende 13 opeenvolgende jaren toegenomen, met 1.726,2 ton in de loop van de periode tot 2.113 ton aan het einde van 2018. Volgens het rapport stegen de officiële goudreserves van de Turkse centrale bank met 51,5 ton (13 procent op jaarbasis) tot 253,5 ton vanaf december 2018. Andere grote opkopers zijn de centrale banken van India, Irak, Polen en Hongarije.

Ik ben in het bezit van een aantal staafjes one troy once 999,9 fine gold van PAMP suisse. Maar ze roesten, ook al zijn ze luchtdicht verpakt in plastic. Het is dus een waardeloze belegging. Naar verloop van tijd is het enige wat overgebleven is van de goudstaafjes, staafjes roest. I. Mol

Ik ben in het bezit van een aantal staafjes one troy once 999,9 fine gold van PAMP suisse. Maar ze roesten, ook al zijn ze luchtdicht verpakt in plastic. Het is dus een waardeloze belegging. Naar verloop van tijd is het enige wat overgebleven is van de goudstaafjes, staafjes roest. I. Mol

Iedereen moet zijn brood verdienen, maar dan toch de opmerkign dat munten en penningen zeker NIET de beste belegging in fysiek goud of zilver zijn. Je betaalt relatief veel te veel voor het goudgehalte van de munten en of penningen. Op de website vond ik totaal geen prijs voor echte 1 ounce munten als de Kruger rand en Golden Eagle. Als je nu toch echt fsiek goud wilt hebben, koop dan een gangbaar en bekend produkt dat prcies een ounce goud bevat van 99,99 procent. Vond de website erg magertjes. Is goedbedoelde kritiek. Ik vind er totaal geen prijzen voor andere gouden buitenlandse munten. ( Canadian dollar) Vind er warrige informatie over de huidige eurosetjes. Zocht me te pletter naar een mogelijkheid om 1 en 2 eurocenten van Finland te verkrijgen. Doen hier in België al 100 voudige van de nominale waarde! Naar mijn gevoel moet de websitedesigner weer eens goed aan de slag! Wie echt in fysiek goud of zilver wil beleggen kan naar mijn mening veel beter 99,99 procent produkt kopen als ounces, 100 gram of 1 kg. blokjes. Peter

Iedereen moet zijn brood verdienen, maar dan toch de opmerkign dat munten en penningen zeker NIET de beste belegging in fysiek goud of zilver zijn. Je betaalt relatief veel te veel voor het goudgehalte van de munten en of penningen. Op de website vond ik totaal geen prijs voor echte 1 ounce munten als de Kruger rand en Golden Eagle. Als je nu toch echt fsiek goud wilt hebben, koop dan een gangbaar en bekend produkt dat prcies een ounce goud bevat van 99,99 procent. Vond de website erg magertjes. Is goedbedoelde kritiek. Ik vind er totaal geen prijzen voor andere gouden buitenlandse munten. ( Canadian dollar) Vind er warrige informatie over de huidige eurosetjes. Zocht me te pletter naar een mogelijkheid om 1 en 2 eurocenten van Finland te verkrijgen. Doen hier in België al 100 voudige van de nominale waarde! Naar mijn gevoel moet de websitedesigner weer eens goed aan de slag! Wie echt in fysiek goud of zilver wil beleggen kan naar mijn mening veel beter 99,99 procent produkt kopen als ounces, 100 gram of 1 kg. blokjes. Peter