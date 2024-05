quote: Gen Beleg schreef op 26 mei 2024 15:20: 145.519 / 133.699 = 1,088 (neem aan dat dit dan in Euro's is)



Opzoeken van ISIN "AT0000A1XML2" bij Euronext geeft:

Aantal 869 000

Omzet 637 237

Hoog 73,65

Laag 73,10

...

Ja, waarschijnlijk in dezelfde munteenheid als de obligatie, dus EUR voor eentje van de Nederlandse Staat.Ja, je doet iets verkeerd. Een beetje, dan. Het gaat bij obligaties niet primair om aantallen maar om geld, zoals eerder benoemd. Als de website per type notering geen duur maatwerk toepast, en alles "aantal" of "volume" noemt, dan zijn er bij een Oostenrijkse nominale waarde ven 1.000 dus 869 obligaties verhandeld. Als het goed is, is in principe de historische omzet in stuks in deze altijd een veelvoud van 1.000 geweest. De omzet in de munteenheid van deze obligatie kun je delen door het bedrag, en dan kom je uit op een (afgeronde) gewogen gemiddelde koers (VWAP) van 73,33% (afgerond 637237 Oostenrijkse muntjes, betaald voor 869 Oostenrijkse obligaties met elk een nominale waarde van 1.000 Oostenrijkse muntjes, even aannemende dat Oostenrijk geen obligatie met een van de door Oostenrijk gebruikte euro afwijkende munteenheid uitgaf.Dezelfde (afgeronde) VWAP van 73,33% kun je ook zien door op live.euronext.com/nl/product/bonds/AT... onder de tabel "HISTORISCHE PRIJS" op "Meer details" te klikken, en dan op "Downloaden". Of je rekent het zelf uit, op basis van de (70) transacties van afgelopen vrijdag. Onthoud echter dat het bij obligaties primair over geld gaat, en niet over aantallen. De nominale omzet van 869.000 euro is belangrijker dan dat dat 869 of bijvoorbeeld 869.000 stuks waren. Bij een papieren spaarcertificaat van een bank zou je ook zeggen dat je daarmee 40.000 euro (een aantal of volume, in euro) wilt sparen, en niet "doe er maar 80, van elk 500 euro per stuk". Bij aandelen zou je het wel hebben over 80 stuks.De context is dus belangrijk en bepalend voor hoe je "aantal" of "volume" dient te lezen. Bij obligaties is dat het verhandelde nominale bedrag. Ook voor grote marktpartijen. Een ondergrens voor Amsterdamse interprofessionele handel was bijvoorbeeld NLG 2,5 miljoen nominaal. Dat kon voor NLG 2,5 miljoen aan obligaties van 100% zijn, maar ook een veel lager bedrag wanneer het over een langlopende zerobond ging. Voor aandelen was de ondergrens niet het nominale bedrag, maar de effectieve omzet (in NLG) van minimaal 1 miljoen.Het zou mij ook weinig zeggen als jij 869 Oostenrijkse obligaties (of 80 spaarcertificaten) zou hebben gekocht, want dan moet ik de nominale waarde gaan opzoeken om te weten over welk bedrag het dan ongeveer gaat. Mede vandaar dus 869.000 (aantal euro) in plaats van 869 (aantal stuks), bij obligaties.