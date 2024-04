Hoegh Autoliners ASA is a Norway-based company that operates in the international shipping industry. Hoegh Autoliners ASA is a holding company and the operations are carried out through the Company’s operating subsidiaries. The Group is a provider of transportation services within the Roll-on Roll-off (RoRo) segment. The Company offers its customers safe and secure deep sea transportation of RoRo cargo such as cars, high and heavy machinery, breakbulk, car equivalent units (CEU) as well as other rolling and static cargo. The Group operates a fleet of 39 Pure Car and Truck Carriers (PCTC) vessels, of which 26 are owned and 13 are chartered in. The Group has two operating segments, Shipping services and Logistics services.



Waarom Hoegh: P/E van 3,0 en jaarlijks wordt alle overbodige kasgeld uitgekeerd aan aandeelhouders. Bij het huidige contractuele prijsniveau is de investering in het aandeel in 3 jaar terugverdiend. Ik ben er (dus) zwaar in belegd en ben benieuwd naar het vervolg.