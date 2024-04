Beursblik: Beursblik: Randstad op favorietenlijst ING

Door ABM Financial News op maandag 29 april 2024

Beursblik: Randstad op favorietenlijst ING

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft Randstad toegevoegd aan zijn favorietenlijst. Dit bleek maandag uit een analistenrapport van de bank.



De bank gelooft dat het eerste kwartaal van 2024 het dieptepunt was, "dat de trends in uitzendvolumes vroege tekenen van herstel laten zien, dat de vergelijkingen gemakkelijker worden en, zoals Randstad zelf heeft aangegeven, dat er groene scheuten zijn in vroege cyclische segmenten", schreven de analisten.



Toch rekent ING op een meer U-vormig herstel, omdat de prijs-/looninflatie in het tweede kwartaal een lastigere vergelijkingsbasis heeft, "terwijl segmenten in de late cyclus nog steeds een verzwakkende mix laten zien", aldus de bank, die benadrukt dat dit normaal is voor deze fase van de cyclus.



"We benadrukken ons koopadvies omdat we denken dat het nu tijd is om ons te positioneren voor een cyclisch herstel, dat we verwachten in de tweede helft van 2024", aldus ING.



Bovendien zorgt de sterke balans voor aantrekkelijke kapitaalopbrengsten of misschien winstverhogende fusies en overnames of beide, aldus de bank.



Randstad noteerde maandagmiddag 1,6 procent hoger op 47,15 euro.

