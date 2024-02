Het valt me al een tijdje op dat IEX premium analyses wellicht leuk zijn om te lezen, maar in veel gevallen achter de feiten aanlopen. Althans, bij de aandelen die ik zelf goed volg.



Het gaat hier vooral om: BESI, ASML, ASMI, NVDA en META. En in mindere mate ADYEN.



Bij andere aandelen zijn ze weer razend enthousiast en komen ze al een hele tijd met Buys en Strong Buys, terwijl de koers matig presteert of zelfs dalende is.



Het gaat dan vooral om: AMG, Ontex



Ik denk dat dit komt omdat ze telkens een verslagje doen van de kwartaalresultaten. En ja, dan is in de meeste gevallen direct de koers aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Als je geheel uitgaat van berekeningen op de resultaten, dan kom je erop uit dat de huidige koers een redelijke koers is. Dat komt omdat vele beleggers inmiddels hun berekeningen hebben gedaan en daarop hebben gekocht of verkocht tegen de nieuwe koers.



Door deze werkwijze te volgen kun je nooit goed advies geven, je bent te laat. Ik wil niet zeggen dat het slecht is, ik haal er wel informatie uit, er wordt namelijk ook wat context toegevoegd. Maar ik vraag me af, of de adviezen niet beter achterwegen kunnen blijven, of dat ze moeten werken met een andere methodiek.



Door Hold te geven denken mensen dat ze te laat zijn om nog in te stappen, terwijl dat vaak niet het geval is. Als je op basis van adviezen naar Meta had gekeken, had je de gehele beweging omhoog gemist, als je de aandelen al niet had. Dat is zonde.



Een andere methode zou kunnen zijn dat ze zeggen, Ondergewaardeerd, Juist gewaardeerd of Overgewaardeerd. En een waardering Kansrijk, Matig kansrijk of niet kansrijk.

Als je die methodes zou gebruiken had je bij META kunnen aangeven Juist gewaardeerd en Kansrijk. Ipv Hold. Dan geef je het signaal aan potentiele beleggers, he, dit aandeel is al gestegen, maar kan nog verder stijgen als de markt waarin ze zitten goed blijft.