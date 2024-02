Na de flinke stijging bij de Q4-2023 resultaten, de lopende 1e lijn (??) en 2e lijn aandelen inkoop, de grote short positie in TT en de AVA op 17 april met mogelijk meer strategische informatie, is het de vraag hoe TomTom het eerste kwartaal 2024 gaat afsluiten?



Sommigen verwachten pas in de 2e helft 2024 een upswing, waarbij anderen verwachten (hopen) dat de TT trein is vertrokken. Dit zal waarschijnlijk weer een mooie spreiding in de voorspellingen geven, voldoende ruimte voor discussie ondersteund met een de bekende 'pwijsneus grafiek'.



BdB als een regelmatig terugkerende voorspeller in de top 5, viel er in Q4-2023 buiten, terwijl de voorspelling op de laatste dag voor de cijfers was opgegeven; verzachtende omstandigheis was dat hij zojuist 'escaped from (IEX) Alcatraz'en daar nog chagrijn over had.



Ketchup was spot on voor de Q4-2023 cijfers (inclusief alle cijfers achter de komma), waarbij extra vermeld moet worden dat de voorspelling bijna 3 maanden voor de cijfers is gegeven. Hier kan niemand meer dus overheen qua nauwkeurigheid, maar wie gaat de uitdaging aan om in de buurt te komen ?



SPELREGELS



1. Opgaven moeten deze vorm hebben: [Alias], [slotkoers met twee cijfers achter de komma] (bijvoorbeeld GLMF 8,88)



2. Geen discussie met de jury over de spelregels en igv discussie bepaalt de jury



3. Indien je een koers opgeeft die al eerder genoemd is, zal de spelleider het verhogen of verlagen naar de dichtstbijzijnde nog vrije waarde.



4. Inschrijvingen 'verstopt' in een lijst van eerdere opgaven zullen genegeerd worden. Alleen door de spelleider geposte overzichtslijsten zijn geldig.



5. Je kunt vanzelfsprekend slechts 1x meedoen (1e voorspelling telt). Wijzigen van een eerdere opgave is niet mogelijk, het corrigeren van een afgekeurde opgave is wel toegestaan



6. Opgaven tot uiterlijk dinsdag 16 april 2024 24.00 uur NL-tijd, en alleen in deze draad.



7. Aub geen ‘inhoudelijke’ discussies, betweterigheid, uitdaging etc. in dit draadje



Winnaar is de deelnemer van wie de opgave het minst verschilt van het (positieve of negatieve) verschil tussen de opgave en de slotkoers van 17 april 2024.



Succes