Hoi, misschien kan iemand mij wat uitleggen want ik snap het niet. beleg nog niet zo lang, en dit is een nieuwe situatie voor mij.



Viaplay heeft aangegeven om 11 extra aandelen per reeds aandeel uit te geven voor 1 SEK per stuk, nu zie ik dat mijn broker degiro gisteren al een soort van reservering heeft gemaakt voor deze pluk extra. Maar er staat bij "NON tradeable" bij en heb er ook nog niets voor betaald. 2 vragen:



1. hoe werkt dit op degiro? komt er een moment dat ik ze kan kopen/verkopen?

2. ben ik verplicht ze allemaal te kopen? lijkt me niet?



Dank voor de tips.