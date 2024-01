Deze keer met het juiste jaartal in de titel... ;)



De stakingen in Hollywood van 2023 zijn achter de rug, wat in 2024 voor een beter filmaanbod moet gaan zorgen.



Kinepolis heeft alvast bewezen dat het een mooie omzet per bezoeker kan genereren. Als het aantal bezoekers toeneemt, zouden we dus ook voor het aandeel wel positief mogen zijn?



We gaan het zien!