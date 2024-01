Gedurende de laatste 5 jaar verloor het aandeel ForFarmers ruim 80% van haar koerswaarde.

Gedurende 2 kabinetten Rutte , waarin zowel VVD als CDA een stevige stem hadden, is een grauw sluier gelegd over "the dutch farming heritage". Vele van deze stemmen vertrokken sinds de proviciale staten verkiezingen en 2e kamer verkiezingen naar de rechter flank en sinds kort NSC. Of dat laatste voor hen goed uitpakt valt nog te bezien.

Tienduizenden zelfstandigen werkzaam in de agri-business al dan niet in familiale maatschappen zijn de laatste 6 jaar door de groen linkse coalitie oppositie van Jesse Klaver in samenwerking met het Brusselse spruitjes socialisme van de PvdA , gesteund vanuit het kabinet Rutte door D'66 op mentaal morele achterstand gezet.

het links elitaire colelctief van GL, D'66 en aangevuld sinds 2023 binnen PvdA, door EU-multimiljonair Frans Timmermans deed de boerenstand geen goed in Nederland.

Dat is mede veroorzaakt door politiek slimme, doch agrarisch bezien valse en sappige oneliners die erin gingen als zoete koek in grootstedelijk Nederland, daar waar de linkse coalitie zich vnl. zetelt en haar electoraat vervuilde grachten zuivert met grootstedelijke vervuild afvalwater. Die drinkwater kwaliteit staat nl. los van wat er aan grond- en afvoer water vanuit de landbouw via de rivieren vanuit Frankrijk, Belgie, Oostenrijk & Duitsland naar Nederland wordt afgevoerd. In die aanvoerlijn zit een veelvoud aan veronreiniging die de boerenstand in Nederland veroorzaakt.



Links politieke oneliners als "huizen voor koeien" of bijv. "bouwen of boeren" met name gebezigd door Jesse klaver en Tjeerd de boterbabbelaar in het D'66 kamp droegen daar aan bij.

In een strucureel bewust scherp polariserende (stad vs. platteland, urbaan levende vs. non urbaan levende medelanders) politieke debatstijl en beeldvorming werd het agrarisch ondernemersklimaat tot aan de rand der wanhoop gedebatteerd in klimaat fulminerend politiek (in)correct Den Haag.

Waartoe die polariserende rethoriek van de linkse politiek in Nederland heeft geleidt hebben velen aan den lijven kunnen ondervinden. En terecht ! Als je het woord immigrant al niet meer kan loskoppelen van disciminatie, dan werd hier een hele sector gediscrimineerd door de politiek !

Een keuze die niets ontziend , niet onderbouwd het klimaat thema kaapte die de gloeiend heer gefrustreerde linkse lobby van klimaatfetisjisme nodig had om eindelijk van de rechtse coalitie partners af te komen.



Gelukkig pakte het anders uit voor politiek links Nederland. Het volk sprak haar stem uit uit en bevestigde het linkse ongelijk.

Non urbaan Nederland leeft en wilde gehoord en gezien worden, net als de agrarische sector antwoorden wil ontvangen op haar voorstellen en initiatieven, hoe de natuur een handje de goede kant uit te helpen. Tienduizenden specialisten werkzaam in de sector, de natuur lezend gedurende generaties , kunnen en willen daar aktief aan bijdragen. De urbaan levende bevolking moet daar dan wel een "fair price" voor gaan betalen en het electoraat moet het comfort van haar pluche verlaten om het in te kunnen zien.



Ondertussen is aangezet door politieke rethoriek voor miljarden aan waarde vernietigd in de agrarische sector en zijn tal van bedrijven wanhopig op zoek naar een "politiek correcte bijsturing van het te voeren beleid" om aan de wurggreep van wet- en regelgeving te voldoen. Nieuwe strategieen om verbeteringen te implementeren, waarlangs die bedrijven weer winstgevend kunnen en mogen groeien. dat voedt de ruimte om door te investeren in hoogwaardiger (milieu vriendelijker geteelde) kwaliteit van eind

produkten en zo aktief & initiatiefrijk bij te dragen "het klimaat vriendelijker te maken", of zo mogelijk "klimaat neutraal te produceren". Veel constructiever dan louter herhalen wat "niet mag of kan omdat......."linkse flanken het niet willen.....



Zo zijnook ForFarmers en diens aandeelhouders\cooperatieve deelnemers\leveranciers in de keten op zoek zijn naar verwaarding van de klimaat uitdagingen tot betere eindprodukten. Het is te wensen voor de duizenden leveranciers en afnemers , dat ForFarmers daar in slaagt. Het is te wensen dat de consumenten de meerprijs ervoor willen gaan betalen.

Ik zeg "eerst zien, dan geloven". De transitie waar ForFarmers voor staat is een MEGA - change, welke ForFarmers, NIET zonder steun van enige politieke ruimte succesvol zal kunnen doorvoeren. Blijkbaar is de transitie zo groot, dat nieuwkomende CEO's beide in No-time eieren voor hun geld kozen. De transitie moet doorgaan.



Zo dat niet lukt in de komende 3 - 5 jaar, dan zal gedurende die periode de volgende MEGA fusie in agrarisch Nederland ook For Farmers betreffen. Samen met de Heus of Agrifrim fuseren dan maar om vanuit schaalvergroting, centralisatie van staf- & service diensten, minder arbeidsplaatsen, toch weer meer marge te kunnen genereren ?



Benieuwd hoe ForFarmers haar jaar 2023 met Q4 heeft kunnen afsluiten en welke acquisities er in 2024 worden gepleegd om de samenstelling van de portfolio op te waarderen en geografisch beter en robuuster haar omzet te spreiden. Internationaliseren opdat ook For Formers minder gevoelig wordt voor de politieke waan van de dag in Nederland.



Time will tell !