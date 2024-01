Uitgelicht: instapniveau wordt belangrijker bij Adyen

Vandaag 14:41,

Bron: ABM Financial News



(ABM FN-Dow Jones) Nu het aandeel Adyen sinds de update over het derde kwartaal met ruim 70 procent is gestegen, zijn beleggers voorzichtig geworden voorafgaand aan de jaarresultaten en wordt er hier en daar winst genomen. Dat stelden analisten van Jefferies eind 2023 in een rapport.



De analisten keken naar de klantenbestanden van Adyen en naar de investeringen van het betaalbedrijf in de risicovolle sectoren luchtvaart en gaming en zien voorlopig weinig risico voor de volumes, maar hogere kosten kunnen wel enige margedruk veroorzaken.



Jefferies zette onlangs een koopadvies op het aandeel Adyen en dat positieve sentiment wordt door veel beleggers gedeeld, stelden de analisten. Wel noemden ze het niveau waarop het aandeel wordt aangekocht belangrijk, nu die koers zo sterk is hersteld in korte tijd.



Waar Adyen een heftige koersval na de halfjaarcijfers weer grotendeels wist om te buigen na de laatste beleggersdag, blijft het jaarresultaat voor rivaal Worldline dit jaar bedroevend, vergeleken met andere betaalbedrijven.



Sommige beleggers zien daarom ruimte voor herstel voor dit aandeel in 2024, omdat de zwakke onderliggende cijfers al zijn ingeprijsd. Dat is een riskante strategie, vinden ze bij Jefferies, want de vraag is of het vierde kwartaal niet zal tegenvallen en of de reorganisatie niet meer zal kosten dan Worldline heeft aangekondigd. De analisten blijven dus negatief over dit aandeel.



Boku en Eurowag bieden dan betere kansen in de sector, volgens hen. Boku is ook de eerste in het nieuwe jaar die een update zal geven op 12 januari. Eurowag volgt op 18 januari, Adyen op 8 februari en Worldline op 28 februari.



Jefferies en Citi gaven beiden een koopadvies voor het aandeel Adyen begin december. Jefferies trok daarbij het koersdoel op van 784,00 naar 1.396,00 euro. Bij Citigroup ging het koersdoel van 695,00 naar 1.400 euro. Dat is gelijk aan het koersdoel dat Kepler Cheuvreux inmiddels hanteert.



Adyen rapporteerde over het derde kwartaal een omzetstijging van 22 procent tot 413,6 miljoen euro. Beleggers reageerden opgelucht, omdat na tegenvallende halfjaarcijfers werd gevreesd voor een verdere vertraging van de omzetgroei.



In de komende drie jaar wil Adyen de omzet jaarlijks met ruim 20 tot bijna 30 procent laten groeien. Jefferies verwacht dat een EBITDA-marge, na de piek van 63 procent in 2021, van 55 tot 60 procent weer mogelijk is, dankzij de aan de coronacrisis gerelateerde kostenbesparingen. Kepler ziet de marge in 2025 uitkomen op ongeveer 50 procent, onder meer omdat de betaalspecialist "significant" minder personeel zal aannemen.