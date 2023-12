De laatste dag van 2023, dus tijd om een nieuwe discussie te starten voor 2024, hoewel het over het algemeen rustig is hier op het forum.



Het hoeft ook niet bij elk aandeel heel enerverend te zijn. Voor mij blijft Nedap een aandeel voor een mooi dividend van al gauw 5%, niet voor de snelle winsten.



In 2023 noteerde de koers lange tijd tussen 56 en 60, maar in december toch nog een mooie stijging naar 64,00 als laatste slotkoers. Precies het koersdoel dat Berenberg heeft staan sinds 25 juli 2023 met een houden advies.



Hieronder nog de laatste analyse uit 2023 van Beleggers Belangen d.d. 23-10-2023 (die dag slotkoers 57,20):



Nedap: Ook Nederlands techbedrijf ziet vertragingen



Nedap heeft over het derde kwartaal de omzet met 19% opgevoerd. Het bedrijf waarschuwde wel voor een teruglopende investeringsbereidheid bij klanten.

Nedap is over het algemeen behoorlijk recessiebestendig. Het bedrijf biedt hoogwaardige technische oplossingen, waarbij een steeds groter deel van de omzet een terugkerend karakter heeft. Liefst 31% van de omzet is gebaseerd op software-abonnementen en onderhoudscontracten. Na de sterke omzetgroei van 20% over de eerste jaarhelft, heeft Nedap in het derde kwartaal de omzet met 19% weten op te voeren. Deze hoge groei komt voor een groot deel door inhaalleveringen vanwege verbeteringen in de toeleveringsketen. De leveringsachterstanden zijn nu wel bijna ingelopen.



Alle marktgroepen lieten in het derde kwartaal hogere omzetten zien. Nedap stelt dat de groeimogelijkheden op de langere termijn onverminderd groot zijn. In de verslagperiode is verder geïnvesteerd in de productontwikkeling en commerciële slagkracht. De focus ligt daarbij op de vier grootste marktgroepen: Healthcare, Livestock Management, Retail en Security Management. In de zorgsector wist Nedap het huisartsinformatiesysteem MediKIT in te lijven, waarmee het weer een nieuw segment in de zorgmarkt betreedt.



Advies aandeel Nedap op ‘kopen’



Voor de korte termijn ervaart het bedrijf echter een afzwakking van de investeringsbereidheid bij een deel van zijn klanten. Wel blijft Nedap bij de verwachting dat de omzet over de tweede jaarhelft hoger zal zijn dan over dezelfde periode van 2022. Dat zal na het goed verlopen derde kwartaal niet zo moeilijk zijn. Punt is nu in welke mate en hoe lang de eindvraag onder druk staat en vooral wat het effect daarvan zal zijn op de winstgevendheid. Nedap blijven wij een fantastisch groeiverhaal vinden. Voor de langere termijn zijn de stukken van Nedap bij een k/w van 14,5 voor 2024 koopwaardig. Op korte termijn zal het opwaarts potentieel beperkt zijn.