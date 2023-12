Beste Beleggers,



Sinds dit jaar ben ik 5 jaar in dienst bij CCEP en doe ik al een aantal jaar mee aan het aandelen spaarplan. Dit houdt in dat tot max €150 per maand CCEP de aankoop van je CCEP aandelen verdubbeld. Dit wordt automatisch van je salaris ingehouden en de aandelen worden per kwartaal via Morgan Standley aangekocht. Voorwaarde is wel dat dit minimaal een jaar vast blijft staan, na een jaar komende aandelen vrij om te behouden of verkopen. Vanaf dat moment betaal je nog wel inkomsten belasting over het bedrag van de aandelen dat CCEP verdubbeld heeft. Nu is de positie van CCEP 15% van aandelen portefeuille en over het algemeen beleg ik in ETFs omdat ik het lastig vindt om bedrijven te waarderen. Nu ben ik benieuwd of iemand mij een analyse over het bedrijf kan geven? Zelf ben ik er al in gedoken en zie dat de presentatie goed zijn elke jaar groeit CCEP, geeft een klein % dividend en is het vanaf volgend jaar ook opgenomen in de NASDAQ 100. Nu valt mij alleen de hoge schuld op de balans op, dit komt door de overname van een aantal bottelaars in de pacific. is de schuld te hoog of nog acceptabel? Is het verstandig om de aandelen die na een jaar vrijkomen om te zetten naar een ETF zodat er meer spreiding en mijn positie in CCEP niet te groot wordt?