In haar strategisch plan 'Accelerate 2025' had TKH EUR 200 mln aan investeringen in nieuwe fabrieken gepland waarvan 160 mln afgerond is. Verschil is de afronding in Q2 komend jaar van de bouw van een kabelfabriek in Eemshaven. Doel is om de omzet jaarlijks met EUR 200-300 mln te verhogen met een flink verhoogde rentabiliteit. Verder zullen niet meer core oftewel minder rendabele activiteiten worden afgestoten, waarmee meer aandelen kunnen worden ingekocht. De activiteiten in China worden weliswaar gestopt, verlies wordt nog in Q4 2023 genomen.



Afgelopen jaar toonde de marktleider iets mindere resultaten dan verhoopt maar waarschijnlijk nog binnen de outlook en beter dan de concurrentie, terwijl toch dat mega investeringsproces zoals gepland nagenoeg kon worden afgerond en zelfs bovenop een mooi dividend ook kleine buybacks konden worden uitgevoerd. Dat terwijl de gestegen schuld toch onder de bovengrens van 2x debt/ebitda bleef.



Het 'Accelerate 2025' doel is om de omzet dan boven de EUR 2 miljard te krijgen met een ROS (Rentabiliteit Op boekhoudkundige waarde aandelen) van 17%. Op die omzet zit TKH al ongeveer in 2023 waarbij inflatie uiteraard wel een hele sterke rugwind gaf. De andere kant van de inflatie medaille is echter dat de kosten de marges drukten waardoor de ROS over H1 2023 iets zakte tov. het jaar ervoor naar 12.6%. Nu dat de inflatie zakt en de nieuwe fabrieken (gaan) produceren mogen we een forse verbetering verwachten.



Een belangrijke uitdaging wordt het op gang komen van de kabelproductie (met EUR 150 mln oftewel 75% van de strategische uitbreiding) voor de veelbelovende groene energietransitie. Echter, de klanten TenneT (infrastructuur onshore) en vooral Vattenfall en Orsted (lange termijn contracten voor windparken offshore) mogen topnamen zijn, ze hebben door het veel in de media besproken uitstellen van hun eigen capaciteitsuitbreiding minder afgenomen dan gepland. Naar verwachting alleen maar uitstel en geen afstel nu dat bv. ook de overheden nog meer subsidies toezegden. Onshore zal bv. maar liefst 1 op de 3 straten open moeten om dit alles waar te maken, dus de vooruitzichten blijven veelbelovend. En bijvoorbeeld BV Nederland lijdt er ook onder, dus de maatschappelijke druk staat erop.



Kortom, na de bijna afronding van de forse investeringen in de afgelopen twee jaren in nieuwe fabrieken zal dit het overgangsjaar moeten worden naar een 40% verhoging van de rentabiliteit in 2025 (gemeten via ROS). We mogen zo in 2024, ook dankzij geplande verkopen van non-core activiteiten, al verwachten dat de Free Cash Flow omhoog schiet. Cash ten gunste van de aandeelhouders...