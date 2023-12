Kwartaalomzet Pharming:

Berekening omslagpunt verlies naar winst 2024 (bij huidige kostenniveaus)

Belangrijke events in Q1 2024

14 maart 2024 financiële jaarcijfers met onder andere Q4 2023 omzet

Ergens in Q1 2024 beslissing EMA op eventuele markttoelating Leniolisib (merknaam Joenja)

Mogelijke maar onzekere koerstriggers:

Nieuwe licentie-overeenkomst

Nieuwe grootaandeelhouder (positief) of afbouw RTW Investments (negatief)

Voortgang of stopzetting klinische trajecten van kandidaat concurrente medicijnen Ruconest

Macro economische of geopolitieke ontwikkelingen (het aandeel Pharming heeft een beta van 0,9)

2017 was het beste jaar uit de geschiedenis van het aandeel Pharming. Eind 2016 had Pharming de Amerikaanse verkooprechten voor Ruconest teruggekocht en tevens het dedicated Amerikaanse verkoopteam van het toenmalige Valeant overgenomen. Dat bleek een doorslaand succes met als gevolg dat de koers van het aandeel in 2017 meer dan vervijfvoudigde. Sinds 2018 koerst het aandeel echter rond de € 1 - weliswaar met zeer grote schommelingen opwaarts en neerwaarts.In 2024 is het 7 jaar geleden dat het aandeel zo extreem steeg. Bijgelovigen onder ons zullen in het magische getal 7 een teken zien dat 2024 weer een bijzonder goed jaar gaat worden voor het aandeel Pharming.=====================================================Dat de omzet van Pharming in 2024 gaat stijgen is vrijwel zeker. De omzet van het recent in Noord Amerika goedgekeurde medicijn Joenja gaat immers in de omzet van Pharming doortellen. De grote vraag is echter met hoeveel de omzet in 2024 zal groeien?Q1 2020 ==> $ 54,5 miljoenQ2 2020 ==> $ 43,3 miljoenQ3 2020 ==> $ 54,1 miljoenQ4 2020 ==> $ 60,3 miljoen (Covid hamster kwartaal)Q1 2021 ==> $ 43,5 miljoen (Covid destocking kwartaal)Q2 2021 ==> $ 49,7 miljoenQ3 2021 ==> $ 52,9 miljoenQ4 2021 ==> $ 52,8 miljoenQ1 2022 ==> $ 46,6 miljoenQ2 2022 ==> $ 50,2 miljoenQ3 2022 ==> $ 54,2 miljoenQ4 2022 ==> $ 54,6 miljoenQ1 2023 ==> $ 42,5 miljoenQ2 2023 ==> $ 54,9 miljoen ($ 51,1 miljoen Ruconest / $ 3,8 miljoen Joenja)Q3 2023 ==> $ 66,7 miljoen ($ 60,2 miljoen Ruconest / $ 6,5 miljoen Joenja)Een wellicht te optimistische, maar niet onrealistische verwachting zou zijn dat de Q4 2023 omzet boven de $ 70 miljoen kan uitkomen en daarna in 2024 ieder kwartaal gemiddeld met $ 3 miljoen (QoQ) kan stijgen.==============================================In 2023 zijn de operationele kosten van Pharming met 40% gestegen ten opzichte van 2022. Hierdoor is voor Pharming de omzetdrempel waarop het nettoverlies – uitgaande van de huidige kostenniveaus - omslaat naar nettowinst hoger komen te liggen.Omzet Ruconest ===> $210 miljoenOmzet Joenja ===> $65 miljoenCost of goods sold ===> $28 miljoen (= 10% van de omzet)Overige operationele kosten ===> $220 miljoen (gelijk aan schatting 2023 verondersteld)Mijlpaal EMA goedkeuring ===> $10 miljoenRoyalties verkopen ===> $8 miljoen (12% Royalties)Mijlpaal sales Joenja boven $ 50 MIO ===> $5 miljoenFinanciële kosten ===> $3 miljoen (gelijk aan 2023 verondersteld)Het zou mooi zijn als Pharming in 2024 de kosten beter gaat beheersen. In combinatie met de verwachte omzetgroei moet nettowinst dan zeker mogelijk zijn.=======================================================Ik heb niet de illusie objectief te zijn, maar als ik toch een poging waag om de plussen en minnen van het aandeel en het bedrijf Pharming zo objectief mogelijk op een rijtje te zetten kom ik tot de volgende lijst:+++ twee in de VS goedgekeurde medicijnen+++ vrijwel zekere omzetgroei in 2024++ goed functionerende Amerikaanse verkooporganisatie (essentieel voor nieuwe license deals)++ vermogen om partnerships te sluiten met goede partijen (bv Novartis, Sanofi, Bioconnection)++ gezond gefinancierd en een goede kaspositie+ klinische trial voor reeds goedgekeurd medicijn voor additionele indicaties (PIDs)- omvangrijk geplaatst kapitaal maakt hoge nettowinst noodzakelijk voor goede EPS- - slecht track record in klinische ontwikkeling- - cultuur en mentaliteit dat aandeelhouder portemonnee wel trekt- - - sterk gestegen kosten=======================================================Ik wens iedereen veel succes en wijsheid in 2024 toe. Wellicht wordt 2024 voor het aandeel Pharming 7 jaar na het jubeljaar 2017 weer een feest met in de zomer eindelijk de € 2 BBQ.