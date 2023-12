Iets over waar komt ons nieuws vandaan....



Mediabedrijf van Paul Gheysens in financiële problemen: “Veel werknemers kregen al maanden geen loon meer”

Medianation, het mediabedrijf van vastgoedontwikkelaar Paul Gheysens en journalist Wouter Verschelden, kampt met financiële moeilijkheden, meldt VRT. Een groot aantal werknemers werd al maanden niet meer betaald en deze week stopt radiozender Business AM Radio met uitzenden.

Medianation werd in 2013 opgericht door journalist Wouter Verschelden. Kort erna volgde de lancering van Newsmonkey, een nieuwssite gericht op jongeren en met een sterke focus op sociale media en populair nieuws.



In 2019 kwam Paul Gheysens, vastgoedontwikkelaar en eigenaar van voetbalclub Antwerp FC, mee aan boord en werden de activiteiten van het bedrijf uitgebreid. Zo kocht Medianation onder meer een licentie voor een Belgische versie van het Amerikaanse magazine Newsweek, kwam er met Business AM een tweede website met focus op financieel-economische berichtgeving en zagen met Gezond.be en Goodbye.be ook enkele publicaties over gezondheid en reizen de doopvont. In 2022 kwam er ook nog de radiozender Business AM Radio bij.



Nog nooit winst

Medianation slaagde er echter nog nooit in om winst te maken. Vorig jaar werd nog een recordverlies van 5 miljoen euro opgetekend, wat de totale schuldenput eind 2022 op 20 miljoen euro bracht. Een rapport van studiebureau Graydon Creditsafe geeft het bedrijf een score van amper 1 op 100. “Indien er geen maatregelen worden getroffen, is het gevaar op faillissement reëel”, zo staat in het rapport te lezen.



De financiële problemen laten zich al duidelijk voelen op de werkvloer. Volgens VRT kreeg “een groot aantal werknemers” al maanden geen loon meer uitbetaald. Sommigen van hen zijn daarvoor al naar de rechter gestapt, anderen hebben de bestuurders in gebreke gesteld en overwegen verdere juridische stappen. “Ik heb van de CEO vernomen dat de achterstallige lonen intussen zijn opgelopen tot een totaalbedrag van 900.000 euro”, getuigt een medewerker op anonieme basis aan VRT.



“Ik stel vast dat de ene eigenaar op plaats 38 in de lijst van Rijkste Belgen staat, met een geschat vermogen van een miljard euro, terwijl de andere eigenaar hier in zijn Porsche arriveert. Een zuur gevoel in deze eindejaarsperiode”



Anonieme werknemer Medianation



“Lijst Rijkste Belgen”

Daarnaast werd ook beslist om de pas opgerichte radiozender Business AM Radio na enkele maanden alweer te stoppen. Eind december stoppen de laatste twee medewerkers en vanaf januari worden alleen nog herhalingen uitgezonden. “Ik zit in financiële moeilijkheden”, getuigt iemand anders. “Ik heb een gezin met kinderen, ik moet mijn huur betalen. Ik stel vast dat de ene eigenaar op plaats 38 in de lijst van Rijkste Belgen staat, met een geschat vermogen van een miljard euro, terwijl de andere eigenaar hier in zijn Porsche arriveert. Een zuur gevoel in deze eindejaarsperiode.”



Medianation blijkt erg afhankelijk van geldschieters, in de eerste plaats van Paul Gheysens zelf. Zijn bouwbedrijf Ghelamco gaat echter ook door een moeilijke periode, waardoor een eerder aangekondigde kapitaalsverhoging bij Antwerp FC voorlopig ook nog niet kan doorgaan.



In een reactie aan VRT laat Medianation weten dat de activiteiten inderdaad “gedownsized” zijn. “De betalingen zullen gebeuren in functie van de cashflow die voorhanden is.” (Gva)