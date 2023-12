quote: rhk schreef op 26 november 2023 16:39: Onder verwijzing naar DNB statistieken gaf hij aan dat Nederlandse particulieren weinig in obligaties beleggen en hun spaargeld op spaarrekeningen laten verdampen. Het fictieve rendement op bank- en spaartegoeden is 0,01%, en dat op beleggingen/andere bezitting is 6,17%. Onder verwijzing naar DNB statistieken gaf hij aan dat Nederlandse particulieren weinig in obligaties beleggen en hun spaargeld op spaarrekeningen laten verdampen. Het fictieve rendement op bank- en spaartegoeden is 0,01%, en dat op beleggingen/andere bezitting is 6,17%.

Dat Nederlandse particuliere beleggers zelden in deugdelijke obligaties beleggen, heeft weinig met actuele rentestanden of Nederlandse belastingen te maken. De verhouding tussen berichten op dit forum over deugdelijk obligaties en over aandelen (en overige beleggingscategorieën) is en was behoorlijk representatief voor de particuliere handel in deugdelijke obligaties, waar de beurs ook relatief weinig toegevoegde waarde heeft voor grote partijen. Dan heb je ook nog aspecten zoals een uitwijk naar Luxemburgse noteringen en dergelijke.Beursgenoteerde obligaties zijn meer voor grote beleggers, met veel handel buiten de beurs om. Er zijn maar een paar obligaties relatief populair, en dan soms ook nog door problemen bij zo'n bedrijf.Ik vind de verwijzing naar statistieken dus eigenlijk ook bijna ongepast. Bijna, omdat daar teveel actualiteit in kan lijken te zitten. Als je kijkt naar oude beelden van de vloerhandel in Amsterdam uit de jaren 90, dan zie je de zogeheten obligatiehoek niet eens. Dubieuze "Harry Mens"-obligaties zijn verhoudingsgewijs veel "populairder", en Nederlandse schulden hoeven ook niet vooral gefinancierd te worden door particuliere Nederlandse beleggers. In Nederland beleggen we vooral indirect veel in obligaties, buiten de beurs om. Bijvoorbeeld via het pensioen.Tenslotte is het niet zo dat als je niet in obligaties belegt, dat je je geld dan zou laten verdampen. Sparen zal cultureel ook veiliger worden geacht dan ooit voor 0,01% extra rendement te kiezen voor Griekse obligaties. Is de obligatiehandel met voorsprong de grootste, dan komt dat door grote institutionele beleggers en niet door op de beurs handelende particulieren. Daarvoor hoef je niet naar actuele statistieken als bron te grijpen, want dat is al héél lang zo. In België is de cultuur anders, en daar was een met banken concurrerende staatsbon recent zeer gewild. In Nederland zijn dan bijvoorbeeld opties veel populairder dan daar.Het is echt veel meer dat, dan dat het een actueel verhaal over allerlei rentes ,belastingen en inflatie is.