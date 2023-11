De aandelen van ChargePoint Holdings zakten vrijdag met bijna 38% naar een laagterecord nadat het netwerk voor het opladen van elektrische voertuigen (EV) de omzetprognose voor het derde kwartaal naar beneden had bijgesteld en belangrijke leidinggevenden had vervangen.

ChargePoint verwacht dat de omzet zal dalen tot tussen $108 miljoen en $113 miljoen, ver onder een eerdere prognose van tussen $150 miljoen en $165 miljoen, als gevolg van een zwakke vraag door vertragingen in de levering van elektrische voertuigen in Noord-Amerika en Europa, zei het bedrijf na de bel van donderdag. Het bedrijf zal zijn resultaten voor het derde kwartaal op 6 december bekendmaken.



ChargePoint, gevestigd in Californië, kondigde ook aan dat Pasquale Romano, Chief Executive die al lang aan het bedrijf verbonden is, met onmiddellijke ingang vervangen zal worden door Rick Wilmer, Chief Operating Officer. Rex Jackson, financieel directeur van ChargePoint, heeft het bedrijf verlaten en zal op interim-basis worden vervangen door Mansi Khetani, een senior vice-president, aldus het bedrijf. Na de aankondigingen daalden de aandelen van ChargePoint naar $1,95, het laagste niveau ooit. Het aandeel is nu ongeveer 80% gedaald op jaarbasis en is nog maar een fractie van de slotkoers van ongeveer $30 toen het in 2021 naar de beurs ging via een fusie met een special purpose acquisition vehicle. Meerdere analisten, waaronder JPMorgan, Cowen, Oppenheimer en Needham, verlaagden hun koersdoelen en één analist verlaagde de waardering voor het aandeel ChargePoint na het nieuws. Het mediaan koersdoel van de 22 analisten die het bedrijf volgen is $8,13, een daling ten opzichte van $10 een maand geleden, en hun huidige aanbeveling is "kopen", volgens gegevens van LSEG. "Op basis van recente interacties met beleggers en meerdere negatieve datapunten in de EV-waardeketen, is het sentiment in de EV-laadruimte gematigd en het verbaast ons niet dat de inkomsten van ChargePoint in het derde kwartaal onder de verwachtingen liggen," schreven analisten van JPMorgan onder leiding van Bill Peterson in een beleggersnotitie.



"De omvang van de misser en de vertraging laat in het kwartaal voorspellen echter niet veel goeds voor de fundamenten op korte termijn voor ChargePoint of de bredere EV-waardeketen in het algemeen, en EV-laden in het bijzonder," voegden de analisten eraan toe.



De aandelen van andere grote aanbieders van EV-oplaadnetwerken naast ChargePoint werden ook lager verhandeld. Blink Charging daalde met meer dan 8%, terwijl EVgo Inc met 2% daalde.



ChargePoint blijft een "duidelijke leider" vanuit het oogpunt van technologie en uitgebreide oplossingen, aldus Oppenheimer analisten onder leiding van Colin Rusch in een beleggersbericht. Maar ze verlaagden de rating van het bedrijf van "outperform" naar "perform" en wezen daarbij op het vertrek van leidinggevenden, de onrustige vraag en het "potentieel voor verdere organisatorische veranderingen".