Wordt het fout of goud?

September begon op 1.18 en eindigt op 1.21.

Krijgen we ema of FDA nieuws? Of krijgen we eindelijk uitleg wat betreft 2de indicatie



Of je nu Long of Short zit iedereen heeft er z’n eigen belang bij.

Op 31 okt maken we de boeken op wie er dan het beste uit is gekomen.



Allen succes, en laten we het fora een beetje respectvol houden ongeacht de positie of stelling van je tegenstander.



Alles overziend begon het goud gingen we snel over naar zeer fout, om bij bekend making van de cijfers weer half terug te gaan naar goud. Laat ik zo zeggen we zijn inmiddels op de 3de podium plaats gekomen, we hebben al enkele keren kunnen ruiken aan de 1ste positie met de hoogste trede op het podium. Echter soms haalt Pharming onverwacht een Perezje uit, de potentie voor een 1ste plaats zit er zeker in alleen zij 'verkloten' het soms voor hunzelf.



wie is er op de 31ste het beste uitkomen? Zat je short vanaf 1.27+ dan ben je deze maand spekkoper geweest mits je je positie niet te snel hebt gesloten.



Zit je LT dan moet je helaas 1 maand of nog langer geduld hebben tot de pot met goud te vinden is aan het einde van de regenboog. Of als je het te lang duurt je LT positie zonder verlies te kunnen sluiten. Echter de Lter heeft wel weer meer hoop gekregen na de cijfers, hieruit is gebleken dat Ruconest steeds meer gebruikt wordt bij HAE patienten maar dat de frequentie van gebruik afneemt. dit allen geeft een stabiele basis voor de toekomst er. Zo zijn ze steeds minder afhankelijk van de grote gebruiker.



Lenio heeft goed zijn best gedaan alleen de verwachtingen bij aanvang waren voor enkele misschien hoger als wat nu uitgevallen is. Maar de LT heeft goed vertrouwen dat dit aantal de komende jaren alleen maar zal stijgen en kijken reikhalzend uit naar de 2de indicatie.



de laatste zin van de eerste post van oktober is nop altijd leidend en soms is het noodzakelijk om enkele mede forumleden te wijzen op deze zin. Daarom sluit ik af met deze reeds bekende zin, we zijn met zijn alle een samenleving en daarin zullen we ook samen moeten werken & concessies doen om verder te kunnen komen.



