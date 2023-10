De Britse fabrikant Rolls Royce is ver gevorderd met het ontwerp van een 'small modular reactor' ofwel kleine kerncentrale. De nieuwe Atoomcoöperatie wil erg graag in mee investeren. © Rolls Royce



Atoomcoöperatie wil meebeslissen en participeren in nieuwe kerncentrales



Een nieuwe Atoomcoöperatie wil dat burgers en MKB-bedrijven nauwer betrokken raken bij de aanleg van nieuwe kerncentrales in Nederland. De nucleaire coöperatie, volgens haar oprichters de eerste in haar soort in de wereld, moet als gesprekspartner dienen voor de overheid en mee investeren als plannen worden uitgevoerd.

Edwin Timmer 30-10-23, 15:49



De Atoomcoöperatie volgt het voorbeeld van bestaande energiecoöperaties die al participeren in projecten voor zon- en windenergie. ,,Wij willen dit ook voor kerncentrales mogelijk maken en we zien graag dat burgers en bedrijven kunnen meebeslissen en meeprofiteren als er nieuwe kerncentrales worden gebouwd”, zegt medeoprichter Patrick Bauduin.



Dinsdag is de eerste bijeenkomst, in aanwezigheid van ambtenaren van het ministerie van Energie en Klimaat en enkele Kamerleden, van de coöperatie in Amsterdam. Inmiddels zijn er bijna tweehonderd leden. Het demissionaire kabinet wenst dat er twee grote nieuwe kerncentrales worden gebouwd bij Borssele, maar ook enkele provincies beraden zich op de aanleg van kleinere modellen.

Aan tafel in Limburg



,,In gesprekken met overheden en industrieclusters bleek dat zij een coöperatie een aantrekkelijke vorm vinden om goed met de burgerij te kunnen overleggen", verklaart medeoprichter Wim Fleuren. ,,Juist in de regio, zoals bijvoorbeeld Limburg, is men al heel ver met het denken over kleine kerncentrales als CO2-vrije aanvulling op het stroomnet.” Zo zit de coöperatie in Limburg al aan tafel.



Investeren in een kerncentrales klinkt leuk, maar anders dan bij enkele windturbines of zonnepanelen gaat het wel gelijk om miljarden euro’s. Met voldoende leden moet gedeeltelijke financiële participatie echter geen probleem zijn, meent Bauduin. ,,Burgers en MKB-bedrijven hebben alle belang bij vaste tarieven en een stabiele levering van elektriciteit. Daar is het ons om te doen.”



We hebben al zo lang getreuzeld om te komen tot een stabiele CO2-vrije en betaalbare energie­voor­zie­ning. We moeten nu haast maken.”

Wim Fleuren, Medeoprichter de Atoomcoöperatie



Bouw extra kerncentrales



Met haar deelname in nieuwe kerncentrales wil de Atoomcoöperatie het draagvlak onder Nederlandse burgers voor kernenergie verder vergroten. Zes op de tien Nederlanders is al voorstander van de bouw van extra kerncentrales in Nederland. De nieuwe club noemt dat ‘bemoedigend’.



,,We hebben al zo lang getreuzeld om te komen tot een stabiele CO2-vrije en betaalbare energievoorziening”, zegt Fleuren. ,,We moeten nu haast maken. Wij willen bij bestuurders en bedrijven aan tafel zitten om ze vanuit verschillende achtergronden expertise te leveren en te ondersteunen. Alleen dan kunnen we versnellen en de beste keuzes maken.