De onderstaande tekst spreekt denk ik wel voor zich:



Onder een foto van drie schattige kittens in het stro bracht de website Beursgenoten van Geert Schaaij – de ‘beleggingsgoeroe’, bekend van zijn vele optredens bij Harry Mens’ Business Class en een akkefietje met toezichthouder AFM in 2006 – donderdag nieuws. Het ‘vooraanstaande bedrijf’ Pet Service Holding NV, ‘dat onder andere Dierenapotheek.nl, Snoet! Magazine en de huisdierenapp beheert’ doet ‘een belangrijke overname’ in Nederland.



Het artikel vermeldt verder niet over welke huisdierenapp het gaat, maar merkt wel op dat er in Nederland miljoenen huisdieren wonen, ‘waarmee mensen een speciale band hebben … en [die] met zorg worden verzorgd’. Met andere woorden: er valt goed te verdienen aan huisdierenbezitters, want die geven veel geld uit aan hun viervoeters. Het lukt Pet Service alleen nog niet zo goed. In 2022 leed de onderneming €1,2 mln verlies.



Wellicht dat de ‘belangrijke overname’ Pet Service kan helpen het verlies om te draaien naar winst. Maar er wordt geen enkele detail van de overname genoemd. Wat zijn de voorwaarden? Waarom is het ‘een belangrijke overname’? Het bericht maakt de lezer nieuwsgierig, als een kitten die een bol garen ontdekt.



Wie de bol garen uit elkaar trekt, leert dat Pet Service de nieuwe naam van de Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij is. Sinds 2021 staat het bedrijf op minibeurs NXChange genoteerd, en sinds juli dit jaar ook op Euronext Access+ in Parijs. Dat is volgens de beursuitbater ‘een springplank naar beursnotering voor start-ups en snelgroeiende MKB-bedrijven’. De aandelen zijn, net als op NXChange, verhandelbaar.



Beursgenoten meldt dat de ‘belangrijke overname’ van Pet Service gefinancierd wordt met een nieuwe uitgifte van aandelen. Tegelijkertijd zegt het bedrijf met Euronext te werken aan het vergroten van de verhandelbaarheid. Die is vooralsnog miniem. Sinds juli zijn er in Parijs in drie transacties 40 stukken verhandeld, tegen een koers van €5.



Volgens de schrijvers van het stuk hebben brokers als Saxo en DeGiro de aandelen nog niet toegankelijk gemaakt in hun systemen. Beursgenoten raadt ‘de beginnende belegger’ die geïnteresseerd is in Pet Service, daarom aan ‘om contact op te nemen met uw broker en te controleren of zij de mogelijkheid bieden om de koers van PSH-aandelen te volgen’ en belooft de lezer op de hoogte te houden van ‘ontwikkelingen omtrent deze groei-stap in de groei van Pet Service’.



Wat er niet bij staat, is wie de belangrijkste aandeelhouders van de onderneming zijn. Dat zijn namelijk Geert Schaaij en zijn vrouw Gea. Schaaij heeft samen met ceo Ron van Veldhoven bovendien een kredietfaciliteit van €400.000 verstrekt aan het huisdierenbedrijf.



Dat is een detail dat volgers van Beursgenoten misschien wel hadden willen weten.