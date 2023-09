Bank mag ’eervolle’ klanten dumpen die inzage in belastingaangifte weigerden



Pieter van Erven Dorens

Aangepast: Gisteren, 23:16Gisteren, 17:41in Geld



Amsterdam - Mag de bank om jouw meest recente belastingaangifte vragen als je ongewoon hoge bedragen overmaakt? Twee ’eervolle klanten’, zoals ze zich omschreven, waren bij Regiobank opgevallen doordat ze grote bedragen overmaakten. Ook nam het duo binnen een jaar ruim €101.000 aan cash op. Bij het financiële klachteninstituut Kifid klaagden ze over de opheffing van hun bankrekening.



Volgens de consumenten was Regiobank niet gerechtigd zulke privacygevoelige informatie te eisen. „De bank heeft niets te maken met de belastingaangifte”, zo citeert de geschillencommissie van het Kifid het duo in de vrijdag gepubliceerde uitspraak.



In februari van dit jaar vroeg de bank per brief informatie over de transacties, in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Die wet eist dat banken actief klanten checken als bepaalde alarmbellen zijn afgegaan.

Pinnen



In dit geval was het opgevallen dat de twee tussen juni 2021 en juli 2022 grote geldbedragen (van meer dan €15.000) ontvingen en overmaakten. Ook was er dus flink opgenomen, zij het in ongeveer honderd keer pinnen. Het verzoek was of de klanten onder meer een kopie van de meest recent ingediende aangifte inkomstenbelasting konden opsturen, om helderheid te krijgen over de inkomstenstroom en het vermogen.



Ondanks herhaaldelijk aandringen, weigerden de klanten de aangifte te verstrekken. Daarop verbrak Regiobank per juli de bankrelatie.

Onvoldoende stukken



Bij het Kifid betoogden de twee ’dat zij reeds lange tijd eervolle klanten zijn bij de bank en dat er geen sprake is van illegale activiteiten’. De geschillencommissie stelde vast dat de bank dit ook niet heeft beweerd. Het enige probleem is dat de consumenten niet de aangifte lieten inzien. „De consumenten hebben onvoldoende stukken ter onderbouwing van hun verklaring verstrekt, waardoor de bank niet kon vaststellen dat er geen sprake was van activiteiten waarvoor de Wwft in het leven geroepen is”, aldus het Kifid.



De bank mocht dus de bankrekeningen van het duo opheffen. Zij krijgen niet de door hen geëiste schadevergoeding van €2500