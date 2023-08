info voor de liefhebber :

Zeker, hier is de vertaling van de tekst naar het Nederlands:



### INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT



#### 2.1

Licentieverlening. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verlenen Novartis en haar Gelieerde Ondernemingen hierbij aan Pharming een licentie (met het recht om sublicenties te verlenen in overeenstemming met Artikel 2.2) op, voor en onder het Gelicenseerde IP, om onderzoek te doen, te Ontwikkelen, te maken en te laten maken, te gebruiken en te Commercialiseren van Gelicenseerde Samenstelling en Gelicenseerd Product in het Veld en in het Territorium. Onder voorbehoud van de in Artikel 2.3 behouden rechten, zal de in dit Artikel 2.1 uiteengezette licentie exclusief zijn (zelfs ten opzichte van Novartis en haar Gelieerde Ondernemingen) voor Pharming.



#### 2.2

Rechten op Sublicentie. Pharming mag op elk moment naar eigen goeddunken sublicenties verlenen (via meerdere niveaus) voor de licentie uiteengezet in Artikel 2.1 aan Gelieerde Ondernemingen of Derde Partijen, maar onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden van deze Overeenkomst. Pharming zal Novartis binnen [***] dagen na de uitvoering daarvan een kopie van een dergelijke sublicentieovereenkomst verstrekken, op voorwaarde dat een dergelijke kopie onderworpen kan zijn aan redactie zoals vereist of zoals Pharming redelijkerwijs noodzakelijk acht om gevoelige financiële bepalingen te beschermen die niet vereist zijn voor Novartis om naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst te bevestigen. Elke sublicentie van het Gelicenseerde IP moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst (inclusief met betrekking tot Artikel 12.2(c)), en Pharming blijft aansprakelijk voor de handelingen en nalatigheden van haar Sublicentiehouders en Gelieerde Ondernemingen alsof dergelijke Sublicentiehouders en Gelieerde Ondernemingen hieronder Pharming zijn.



#### 2.3

Behouden Rechten; Geen Impliciete Licenties. Behalve voor de licenties die uitdrukkelijk aan Pharming zijn verleend op grond van deze Overeenkomst, verleent Novartis geen andere rechten of licenties, inclusief andere rechten of licenties onder de Gelicenseerde Patenten en de Gelicenseerde Knowhow, of onder enige andere Patentrechten, Knowhow of andere intellectuele eigendomsrechten van Novartis, hetzij impliciet, hetzij anderszins. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, behalve voor de tastbare materialen waarnaar wordt verwezen op Bijlage D of zoals overeengekomen in het Overgangsplan of het Technologieoverdrachtsplan, en de Productietechnologie, hebben noch Novartis noch haar Gelieerde Ondernemingen enige verplichting om enige tastbare materialen over te dragen aan Pharming. Novartis, haar Gelieerde Ondernemingen en haar en hun agenten behouden zich het recht voor om het Gelicenseerde IP te gebruiken (i) om haar verplichtingen na te komen, haar rechten uit te oefenen en te voldoen aan de Toepasselijke Wetgeving onder deze Overeenkomst, en (ii) voor haar interne onderzoeksdoeleinden en onderworpen aan de verplichtingen van Novartis onder Artikel 10.



#### 2.4

Knowhow met betrekking tot andere Samenstellingen. Pharming erkent dat sommige documentatie binnen de Gelicenseerde Knowhow die aan Pharming wordt overgedragen op grond van deze Overeenkomst informatie of gegevens kan bevatten die geen Gelicenseerde Knowhow zijn of die betrekking hebben op een programma of samenstelling anders dan de Gelicenseerde Samenstelling of anderszins buiten de reikwijdte van de licentie vallen die is verleend onder Artikel 2.1, en Novartis zal Commercieel Redelijke Inspanningen leveren om dergelijke informatie en gegevens te redigeren of te verwijderen voordat de Gelicenseerde Knowhow aan Pharming wordt overgedragen onder deze Overeenkomst. Echter, voor zover informatie of gegevens met betrekking tot een programma of samenstelling anders dan de Gelicenseerde Samenstelling of Gelicenseerd Product of anderszins buiten de reikwijdte van de licentie die is verleend onder Artikel 2.1 worden overgedragen aan Pharming of haar Gelieerde Onderneming of hun vertegenwoordiger of gemachtigde, wordt er geen licentie verleend aan Pharming of een dergelijke Persoon om dergelijke informatie of gegevens voor enig doel te gebruiken of dergelijke informatie aan enige Derde Partij bekend te maken, en dergelijke informatie en gegevens worden geacht Vertrouwelijke Informatie van Novartis te zijn en niet onderworpen aan openbaarmaking op grond van Artikel 10.3(b) of anderszins.