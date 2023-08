VERVOLG



RJ 80 schreef op 16 augustus 2023 21:25:

Je hebt hier bullish posities (verkochte puts october) en bearish posities (gekochte puts december). En die laatste dus op nog lagere koersen, wsl. omdat de premie er op dat moment laag genoeg voor was en je de bullish posities wil hedgen? En door verschil in tijd dus die term diagonaal?



Mijn reactie, dd 17 augustus 2023:

Ik werk sowieso met spreads, dus de verkochte put gehedged (gedekt) door een gekochte put met lagere strike, zeker bij een 'duur' aandeel als ASML. Dit met het oog op black swans, zie een eerdere post van mij.

Voor ik verder ga, even een notatie afspraak, dat voorkomt veel typen. Een gekochte optie geef ik aan met een plus, een geschreven oftewel verkochte optie met een min. Ook kort ik af, dus +p dec etc. is een gekochte december-put, -c dec... is een geschreven call. Het jaartal laat ik weg als het om de eerstkomende december gaat.



De truc bij diagonale spreads is dat je de verkochte poot enkele malen op flexibele wijze door kunt rollen naar een latere maand met een hogere premie, en zo herhaald premie incasseert. Ik begon mijn ASML put spread ergens in het voorjaar als volgt:

+p ASML dec 500 in combinatie met -p ASML sep 550.

Op dat moment waren de premies ongeveer even hoog, maar omdat de sep put sneller in premie daalde dan de dec put, steeg de combinatie vrij snel in waarde. Niet spectaculair maar toch. Begin augustus had ik de hele positie al met winst kunnen sluiten, maar waarom zou ik?

Ik rolde sep 550 door naar oct 560, met ongeveer 10 euro premiewinst (per aandeel), naar:

+p ASML dec 500 i.c.m. -p ASML oct 560.



Zie hier de tussentijdse flexibiliteit. Als ASML hoger had gestaan had ik gekozen voor -p oct 580, al nemen de marginverplichtingen en het risico (bij forse koersdaling van ASML) dan wel toe.

De bedoeling is de -p oct 560 eind september door te rollen naar -p nov 560, met wederom netto premiewinst. Als ASML dan ruim hoger resp. lager sta dan nu kies ik wellicht voor de nov strike 580 of nog hoger, resp. 540 of lager. Leve de flexibiliteit!

En dat doorrollen kan nog een laatste keer herhaald worden. Als alles volgens plan verloopt eindig ik in dec met:

+p ASML dec 500 i.c.m. -p ASML dec 560

Een spread waarvan ik hoop (en verwacht) dat beide poten waardeloos aflopen. Al met al heb ik dan netto enkele duizenden euro's premie geïncasseerd.



In het ergste geval eindigt ASML bij de expiratie in dec onder 500, in mijn ogen behoorlijk onwaarschijnlijk. Dan moet ik € 6000 afrekenen, maar na aftrek van de inmiddels ontvangen premies blijft er slechts een verlies van 1000-2000 euro over.