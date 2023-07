Column: Duitsland betaalt de prijs voor jaren aan zwak beleidteeuwe mevissen1 uur geledenin FinancieelTot de dag voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne leek er voor Duitsland geen vuiltje aan de lucht. Het Duitse beleid was gestoeld op drie stevige pilaren: goedkope energie uit Rusland, een grote afzetmarkt in China en veiligheidsgaranties van de Verenigde Staten. Maar die pilaren bleken toch niet zo stevig als gedacht want op dit moment zijn in elk geval twee van deze pilaren onder het Duitse fundament weggeslagen. Van goedkope energie is geen sprake meer en Duitsland lijkt ook de slag om de toekomst te gaan verliezen van Duitslands belangrijkste exportproduct; de auto.Duitsland als schoolvoorbeeldTot voor kort leek er niks mis te kunnen gaan. De Duitse exportmotor draaide op volle toeren, de energiewende (energietransitie) zat met de opening van Nordstream 2 in een volgende fase en over veiligheidsvraagstukken werd simpelweg niet nagedacht. Dit was in de 21e eeuw niet meer nodig, zo leek de gedachte. Het beleid was gestoeld op de verwachting dat het internationale systeem nog steeds stevig zou rusten op een multilateraal raamwerk waarbij met name vrijhandel en een internationale orde die gebaseerd is op regels de relatie tussen landen zou bepalen. Voor een exportgeoriënteerde economie als Duitsland zijn dit noodzakelijke voorwaarden om succesvol te kunnen zijn. Dat Duitsland op dit moment een van de zwakkere economische broeders is binnen de Europese Unie, is direct het gevolg van het idealistische, naïeve en niet zelden opportunistische beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd. Niet zelden ingefluisterd door de machtige Duitse bedrijfslobby.Duitsland nuEn zo kon het gebeuren dat Duitsland aan het begin van deze week dramatische cijfers moest laten zien. De inkoopmanagersindex voor de maakindustrie kwam uit op een bedroevende 38.8. Een waarde van boven de 50 duidt op een positief sentiment en daarmee verwachte economische groei terwijl een waarde van onder de 50 duidt op negatief sentiment en verwachte krimp. Vrijdag 28 juli kwamen ook de eerste schattingen uit over de economische groei over het tweede kwartaal. Kwartaal op kwartaal kwam deze groei uit op 0% waar in het eerste kwartaal van dit jaar een krimp van 0,1% werd gemeten en in het laatste kwartaal van vorig jaar was er ook sprake van krimp. Al met al alles behalve florissante cijfers. Het cynische is dat het Duitse bedrijfsleven hier zelf een grote rol in heeft gehad door het promoten van wandel durch handel. Het Duitse beleid van wandel durch handel - wat staat voor verandering door handel - had als (naïeve) gedachte dat handel met niet democratische landen uiteindelijk zou leiden tot democratische processen binnen deze landen. Inmiddels weten we beter of zouden we in elk geval beter moeten weten.De toekomstDuitsland ziet zich dus geconfronteerd met problemen die vragen om een fundamentele herziening van het economische model. Niet in de laatste plaats omdat de demografische vooruitzichten voor Duitsland er ook niet al te gunstig uitzien. Het is dan ook te hopen dat de relatief nieuwe Duitse regering met een ambitieuze maar vooral ook realistische economische agenda op de proppen komt. Daarvoor is echter ook een omslag van denken nodig binnen de Duitse politiek. Op dit moment lijkt het er echter niet op dat alle leiders in de politiek en het bedrijfsleven zich bewust zijn van de nieuwe realiteit. Het is echter wel hoog tijd om met een nieuwe realistische agenda de proppen te komen, want anders blijft het de komende jaren economisch aanmodderen.Teeuwe Mevissen is senior macrostrateeg bij RaboResearch. Reageren? Mail naar vragen@dft.nl . En lees hieronder zijn eerdere columns terug: