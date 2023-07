Het was toch nog flink schrikken toen Jip's dochter mij vanochtend liet weten dat hij is overleden. Dick - de echte naam van Jip - worstelde al wat langer met zijn gezondheid en toen hij me een paar weken geleden liet weten dat het helaas einde verhaal zou worden had ik er eigenlijk geen rekening mee gehouden dat hij zo snel afscheid zou gaan nemen van het aardse.



Dick was vooral een familieman die altijd zacht en trots sprak over zijn kinderen. Een geslaagd zakenman die de hele wereld als werkterrein had. Belangstellend en gul. Het was vaak een kunst om bij hem weg te komen want wat hem betreft kletsten we tot in de kleine uurtjes door. Hij hield van gezelligheid.



Dick was een Pharmingforumlid van het allereerste uur. Onbegrip tussen hem en de moderatie zorgde ervoor dat hij de laatste jaren weinig op het forumtoneel kon verschijnen en impliceert dat de vele nieuwelingen op dit forum hem minder goed zullen kennen. Maar Dick bleef altijd een enthousiaste meelezer. Achter de schermen meefilosoferend over de kansen van Pharming en heerlijk meeroddelend over (de bijdragen van) diverse forumleden.



Iedereen vormt zich bij het lezen van de bijdragen van een forumlid onwillekeurig een beeld van de mens die achter het alias moet zitten. Vaak blijkt zo'n inschatting niet te kloppen met een ontmoeting in het echte leven. Ik kan u vertellen dat Dick een fijn mens was met het hart op de goede plaats.



Dick is er nu niet meer maar heeft zichzelf op dit forum niettemin onsterfelijk gemaakt met de legendarische uitspraak die hier later in vele varianten verschenen is maar toch echt uit zijn pen vloeide:



"Pharming. Soms moet je ze hebben. Maar meestal niet."



Vaarwel Dick en bedankt!