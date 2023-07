DeGiro misleidde klanten over het uitvoeren van orders



Sonny Motké en Mathijs Rotteveel in FD van 24 juli 2023



In het kort

Internetbroker DeGiro is niet eerlijk geweest over de wijze waarop beleggingsorders zijn uitgevoerd.

De Commissie van Beroep van het Kifid oordeelt dat de broker de waarheid heeft willen 'verdoezelen' in een slepend conflict met een belegger.

De uitspraak kan kostbare gevolgen hebben als klanten kunnen aantonen dat zij gedupeerd zijn door het beleggingsbeleid van DeGiro.

Internetbroker DeGiro is niet eerlijk geweest over de wijze waarop beleggingsorders zijn uitgevoerd. Terwijl op orderafschriften en rekeningoverzichten stond dat beleggingen 'direct' via beursuitbater Euronext waren gedaan, gebeurde dat in werkelijkheid vaker ergens anders. Zo betaalde de klant voor een dienst die hij nooit heeft gekregen: directe orderuitvoering op Euronext.



Dit blijkt uit een recente uitspraak van financiële geschillencommissie Kifid, die maandag is gepubliceerd. De Commissie van Beroep oordeelt dat DeGiro de waarheid heeft willen 'verdoezelen', door een document over zijn beleggingsbeleid stilletjes te vervangen en ook nog te antedateren. Ook werden teksten op de website hierover achteraf aangepast.



Bovendien deed DeGiro via een mail met 'betrekkelijk nietszeggende' inhoud voorkomen alsof pas vanaf april 2020 orders werden uitgevoerd via Morgan Stanley. In werkelijkheid werkten de twee bedrijven al langer samen.



'De conclusie is dat DeGiro langdurig heeft gezwegen over de wijze waarop de orders van de consument werden uitgevoerd, daarover onjuiste informatie heeft gegeven en de consument heeft willen misleiden over de werkelijke gang van zaken', aldus het Kifid. Volgens de Commissie van Beroep heeft DeGiro 'bijzonder onzorgvuldig' gehandeld.



Schadevergoeding

De uitspraak kan kostbare gevolgen hebben indien klanten kunnen aantonen dat zij nadelen hebben ondervonden van het gevoerde beleggingsbeleid van DeGiro. Het is mogelijk dat niet altijd sprake is geweest van het zogenoemde best execution-principe, de garantie dat een broker zijn klant de beste prijs voor aan- en verkopen rekent.



Matthijs van den Broek, de DeGiro-klant die de zaak aanspande bij het Kifid, eiste een schadevergoeding, onder meer vanwege onterecht betaalde transactiekosten en de vele uren die hij heeft gestoken in zijn onderzoek naar de misleiding door zijn broker. In totaal moet de broker zijn klant ruim €31.500 betalen. Het grootste gedeelte daarvan is een vergoeding voor het uitzoekwerk, een ander deel is schadevergoeding. Bovendien krijgt Van den Broek een vergoeding voor de mindere prijs die hij aantoonbaar kreeg op een transactie bij Morgan Stanley, vergeleken met de prijs op Euronext.



Van den Broek zegt zeer tevreden te zijn met de uitspraak. 'Ik hoop alleen dat andere klanten die ook benadeeld zijn op dezelfde manier schadeloos worden gesteld.' Mede daarom heeft hij de zaak doorgezet. 'DeGiro heeft lang geprobeerd te schikken, maar dat wilde ik niet. Ik ben er uiteindelijk iets meer dan drie jaar mee bezig geweest.'



DeGiro heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. De persvoorlichter beantwoordt vooralsnog de telefoon niet en reageert niet op e-mails.



Controverse

Bij beleggersvereniging VEB hopen ze op een transparante reactie. 'We verwachten een bericht van DeGiro waarin ze laten weten dat de procedures aangescherpt zijn', zegt VEB-directeur Gerben Everts in een reactie. Als er meer gedupeerden zijn, dan moet de broker dat ook aangeven, vindt hij. 'Dit is geen kleine beleggingsinstelling meer. Daar past een bepaalde verantwoordelijkheid bij.'



Volgens Frank ’t Hart, advocaat financieel recht, is het goed mogelijk dat medewerkers van DeGiro in deze zaak ook tuchtrechtelijke maatregelen te wachten staan. Hij vergelijkt het verdoezelen van de waarheid hier met een eerdere zaak bij ABN Amro, waarin 61 medewerkers een tijdelijk beroepsverbod opgelegd kregen door de Tuchtcommissie Banken. ‘Die kopieerden handtekeningen van klanten om bepaalde interne doelen van de bank te halen.’



In de DeGiro-zaak kan aan de medewerkers een tuchtrechtelijk verwijt gemaakt worden als ze klanten bewust onjuist geïnformeerd hebben. DeGiro was als broker aangesloten bij DSI, de tuchtrechter voor de effectenbranche, en die zou moeten optreden als die medewerkers bij DSI waren geregistreerd. 't Hart: ‘Als het waar is dat medewerkers van de broker stukken hebben geantedateerd en hierover hebben gelogen tegen hun klanten, dan kan het DSI zeker maatregelen tegen hen nemen.’



Tekortkomingen

Sinds de overname van DeGiro, eind 2019, door de Duitse bank Flatex wordt het bedrijf achtervolgd door controverse. Er was ruzie met collega-brokers over de agressieve reclamecampagnes van het bedrijf en de Autoriteit Financiële Markten legde DeGiro een forse boete op voor het overtreden van de antiwitwasregels.



Daarnaast ontaardde de overgang van DeGiro naar het platform van Flatex in een chaos. De AFM overwoog in 2020 zelfs de vergunning van de broker in te trekken. Eind 2022 toonde een speciale audit van de Duitse toezichthouder Bafin tekortkomingen in de organisatie en het ondernemingsbestuur aan.