De Amsterdamse PvdA-wethouder Marjolein Moorman wil geen lijsttrekker worden van de gezamenlijke lijst van haar partij en GroenLinks. Ze meldt donderdag dat ze Frans Timmermans steunt. Daarmee lijkt de weg vrij voor Timmermans, die zich donderdag kandidaat stelde."Frans doet een stap naar voren en ik heb besloten hem te steunen", meldt Moorman. Ze geeft aan dat ze er wel over heeft nagedacht om zich kandidaat te stellen.GroenLinks-leider Jesse Klaver liet onlangs ook al weten af te zien van het lijsttrekkerschap. Hij vindt dat de combinatie GroenLinks en PvdA geleid moet worden door een nieuw gezicht. Hij blijft wel beschikbaar voor een andere plek op de kieslijst en stopt dus niet in de politiek.Net als Moorman sprak Klaver donderdag ook zijn steun uit voor Timmermans. De Rotterdamse PvdA-burgemeester Ahmed Aboutaleb deed dat ook en meldde dat hij zich niet kandidaat stelt.PvdA-leider Attje Kuiken reageerde enthousiast op de bekendmaking van Timmermans. "Geweldig nieuws", schrijft ze op Twitter. "Ik ben er heel blij mee. Mijn grote steun voor zijn kandidatuur. Op naar de verkiezingen van 22 november!"Weg vrij voor Timmermans"Nu alle prominente PvdA'ers en GroenLinks'ers hebben aangegeven dat zij geen kandidaat-lijsttrekker zijn én daarbij Frans Timmermans steunen, kan Timmermans het lijsttrekkerschap niet meer ontgaan", legt politiek verslaggever Edo van der Goot van NU.nl uit."Formeel kunnen andere kandidaten zich nog tot 4 augustus melden. Alleen zit niemand te wachten op een interne lijsttrekkersstrijd. Vooral bij de PvdA hebben ze daar slechte herinneringen aan. In 2017 ging dat goed mis, toen Lodewijk Asscher Diederik Samsom versloeg. Het werd een potje moddergooien waar niemand blij van werd."Moorman heeft ook geen andere plannen in Den HaagUit de verklaring van Moorman blijkt dat ze veel steun kreeg om voor het lijsttrekkerschap te gaan. "Het was fijn te merken dat mijn gezin mij volledig steunt, welke keuze ik ook maak. Ook krijg ik steun van heel veel anderen vanuit het hele land en dat voelt goed. Ik kon mij voorstellen dat ik het zou doen", zegt Moorman."Tegelijk mag ik nu al namens veel kiezers fantastisch en belangrijk werk doen in Amsterdam, en dat doe ik met plezier en trots."In haar verklaring stelt Moorman verder dat het haar "vurige wens" is "dat we ons nu verenigen en zorgen voor een fantastische verkiezingsuitslag". Ook heeft ze geen andere plannen in Den Haag. "Ik blijf mij in Amsterdam met hart en ziel inzetten voor een sociale en groene toekomst."De twee linkse partijen hebben bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen één lijst met kandidaten en één programma. De leden stemden 17 juli met overgrote meerderheid voor deze samenwerking.Moorman strijdt tegen kansenongelijkheidMoorman werd de laatste tijd genoemd als mogelijke kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Ze maakte de PvdA vorig jaar de grootste partij in Amsterdam. Na de gemeenteraadsverkiezingen werd gesproken van het 'Marjolein Moorman-effect', want ze kreeg bijna 43.000 stemmen, de meeste van alle kandidaten in Nederland.De 49-jarige PvdA'er zit sinds 2010 in de politiek. In dat jaar werd ze gemeenteraadslid in Amsterdam. De afgelopen vijf jaar was ze wethouder voor Onderwijs, Armoede, Schuldhulpverlening en Jeugdzorg. Moorman staat bekend om haar strijd tegen kansenongelijkheid.Voor ze in 2018 wethouder werd, combineerde Moorman haar raadswerk met haar werk als onderzoeker en hoofddocent in de (politieke) communicatie aan de Universiteit van Amsterdam.Stel je voor, Mr klimaat als premier. Frans die voor het mengen is van zoveel mogelijk culturen. Daar zal NL niet beter van worden als Frans premier zou worden. Over niet al te lange tijd komen er EU verkiezingen. Frans zal zich niet voor niets nu kandidaat stellen.