D'Ieteren koestert (nog) geen beursplannen met kroonjuweel Belron

De aandeelhoudersvergadering vond plaats in de D'Ieteren Gallery in Elsene ©Saskia



26 mei 2023 12:01

Op de algemene vergadering van de familieholding D'Ieteren klonk kritiek op de hoge schuldenberg van de sterparticipatie Belron, het bedrijf boven Carglass. Geruchten over een beursgang van de autoruitenhersteller zijn voorbarig.



Wat betreft de setting valt de algemene vergadering van de Brusselse holding moeilijk te evenaren. D'Ieteren



Die organiseert zijn jaarlijkse aandeelhoudersmoment in zijn autogalerij in Elsene, te midden van oldtimers van Bugatti, Lamborghini en Porsche, stuk voor stuk automerken waarmee D'Ieteren als Belgische verdeler van de Volkswagen-merken historisch gelieerd is.



Tegen de achtergrond van een azuurblauwe Lamborghini 350 GT uit de jaren 60 trapte D'Ieteren-CEO Francis Deprez de vergadering af met een uiteenzetting over de prestaties van de verschillende portefeuillebedrijven van de holding.



De meeste D'Ieteren-participaties presteerden vorig jaar sterk, met groeiende omzet- en winstcijfers. Die trend zette ook door in het eerste kwartaal van 2023, bleek uit de tradingupdate die de groep voor de aanvang van de algemene vergadering publiceerde.



D’Ieteren zag de omzet in het eerste kwartaal liefst 45 procent hoger schieten en kwam met een impliciete verhoging van de jaarprognose. De holding rekent over heel 2023 op een aangepaste winst voor belastingen van ongeveer 900 miljoen euro.



Alleen bij de producent van notitieboekjes Moleskine loopt het wat stroever. In het eerste kwartaal van dit jaar brokkelde de omzet met 8 procent af. 'We merken een voorzichtiger voorraadbeheer bij enkele belangrijke retail- en onlineklanten', aldus Deprez.



De hackers vroegen losgeld om onze IT-systemen te deblokkeren, maar ik wil bij deze onderstrepen dat we geen euro betaald hebben.



De verdeler van onderdelen voor heftrucks TVH beperkte de omzetdaling in het eerste kwartaal van 2023 tot 1,5 procent, ondanks een zware cyberaanval met ransomware. Die legde de werking van het bedrijf enkele weken volledig lam. 'Van de ene dag op de andere konden de 5.000 werknemers niets meer doen', zei CFO Arnaud Laviolette. 'We hebben weinig ruchtbaarheid gegeven aan die cyberaanval om het management de kans te geven alles rustig op te lossen. De hackers vroegen losgeld om onze IT-systemen te deblokkeren, maar ik wil bij deze onderstrepen dat we geen euro betaald hebben.'



De aanwezige aandeelhouders zaten vooral met de autoruitenhersteller Belron (Carglass) in hun hoofd. Belron is al jaren een cashmachine voor de Brusselse holding, maar op de vergadering klonk flink wat kritiek op de vele schulden die D'Ieteren en zijn Amerikaanse private-equitypartners op de balans van Belron laden.



Carglass laat bij D'Ieteren opnieuw kassa rinkelen

In april ging Belron opnieuw voor 800 miljoen euro verse schulden aan. De opbrengst werd via een dividenduitkering onmiddellijk doorgesluisd naar de aandeelhouders. De schuldgraad van Belron beloopt daardoor bijna vier keer de brutobedrijfswinst. 'Maar we zien erop toe dat het beheersbaar blijft', reageerde de directie.



Dat antwoord kon niet alle ongerustheid wegnemen. 'Kijk maar hoelang de brouwer AB InBev



al last heeft van zijn veel te hoge schuldenberg', zei een aandeelhouder. 'Waarom moet een cashmachine als Belron zoveel schulden maken?'



'De cash van Belron geeft ons de vuurkracht om toe te slaan als zich opportuniteiten aandienen', antwoordde Deprez. 'We hebben graag wat droog kruit achter de hand.'



De cash van Belron geeft ons de vuurkracht om toe te slaan als zich opportuniteiten aandienen.



Merk op dat de topman die AB InBev destijds zo diep in de schulden duwde, vandaag aan het roer staat bij Belron. Heel wat beleggers denken dat Belron-topman Carlos Brito het bedrijf moet voorbereiden op een beursgang. 'Een beursintroductie ligt momenteel niet op tafel', zei Deprez. 'Maar op een dag zullen de private-equityfondsen uit Belron willen stappen. Op dat moment kunnen we alle opties bekijken. Een beursgang is in dat geval maar een van de mogelijke scenario's. Er zijn momenteel geen plannen in die richting.'



D'Ieteren is de meerderheidsaandeelhouder van Belron. Daarnaast zitten de private-equityfondsen BlackRock, CD&R, Hellman & Friedman en GIC in het kapitaal van de Carglass-moeder.



De essentie

De meeste portefeuillebedrijven van de holding D'Ieteren draaien operationeel uitstekend.

Een beursgang van het kroonjuweel Belron is nog niet voor meteen. D'Ieteren heeft er geen haast mee.

TVH werd vorig jaar het slachtoffer van een zware hacking, maar kon de schade al bij al beperken.