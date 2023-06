PvdA-prominent geschokt na aanhouding partner om witwassen: ‘Grote impact op kinderen’



Eén van de verdachten in het witwasonderzoek rond de geldkantoren van Suri-Change blijkt de echtgenoot van een Barendrechtse oud-wethouder te zijn. Deze PvdA-prominent, die in 2021 nog in de race was voor het landelijke partijvoorzitterschap, is geschokt door de gebeurtenissen: ,,Heeft grote impact op de kinderen.”

Eric Oosterom en Chiel Timmermans 31-03-23, 16:00 Laatste update: 31-03-23, 19:30



Het onderzoek draait om miljoenen euro’s aan cocaïnewinsten die dankzij de geldtransactiekantoren van Suri-Change zouden zijn weggesluisd uit Nederland. De familie achter het bedrijf fungeerde volgens het Openbaar Ministerie (OM) jarenlang als ondergrondse bankier.



De politie viel deze week bij zes woningen en twee bedrijfspanden binnen. Vijf mannen werden aangehouden, vier van hen blijven nog zeker twee weken achter tralies.

Oudere broer hoofdverdachte



Zo ook de 45-jarige echtgenoot van Reshma Roopram. Deze man wordt, net als de anderen, verdacht van betrokkenheid bij op grote schaal ondergronds bankieren en witwassen van crimineel geld. Zijn vier jaar oudere broer zou de hoofdverdachte in het onderzoek zijn.



Ik heb één huis, drie kinderen, een hond en een heel lieve man met wie ik al zeventien jaar gelukkig getrouwd ben



Roopram - zij is zelf géén verdachte - laat weten dat de situatie ‘een enorme impact heeft op haar kinderen’. ,,Ik heb één huis, drie kinderen, een hond en een heel lieve man met wie ik al zeventien jaar gelukkig getrouwd ben. Mijn focus ligt bij hen.”



De Barendrechtse zelf werkte van januari 2011 tot maart 2018 voor Suri-Change. Ze hield zich onder meer bezig met doelgroepen die ‘niet digitaalvaardig’ zijn of geen bankrekening hebben. In diezelfde periode zat ze namens de PvdA in de Barendrechtse gemeenteraad.



Enkele maanden na haar vertrek bij Suri-Change werd ze wethouder. Dat bleef ze vier jaar. Als wethouder was ze onder meer verantwoordelijk voor het sociaal domein. Inmiddels werkt Roopram in de Vlaardingse Westwijk, één van de meest problematische stadsdelen van het land. Daar helpt ze mee aan een programma om de wijk, die onder meer door drugsproblematiek wordt geplaagd, vooruit te helpen. In 2021 was ze nog in de race voor het landelijke partijvoorzitterschap van de PvdA.

‘Ken Suri-Change als zorgvuldig en correct’



Wanneer het ondergronds bankieren volgens het OM precies zou hebben plaatsgevonden, is niet helemaal duidelijk. De verdenking is in ieder geval dat Suri-Change vanaf 2017 jarenlang ‘veelvuldig heeft verzuimd om financiële transacties op tijd of überhaupt te melden’ bij de Finance Intelligence Unit (FIU). Het is verplicht om verdachte transacties en overschrijving van meer dan 2000 euro te melden in de strijd tegen witwassen en het financieren van terrorisme.



De oud-wethouder laat via een WhatsAppbericht weten dat ze zich niet herkent in de ‘geschetste situatie’. ,,Ik ken Suri-Change als een bedrijf met meer dan veertig betrokken medewerkers die iedere dag hun best doen om het werk op zorgvuldige en correcte wijze uit te voeren.”



Volgens haar wordt er al een oordeel geveld, terwijl er nog niemand is veroordeeld. ,,Dat vind ik een kwalijke zaak.” Ze benadrukt nog maar eens dat alle vestigingen van de geldkantoren gewoon open zijn.

Appartement van 1,1 miljoen euro



In totaal legde de politie deze week beslag op 42 woningen, goed voor een geschatte waarde van 25 miljoen euro. Het gaat bijvoorbeeld om panden nabij het Scheveningse strand, maar ook om een grote hoeveelheid appartementen in Rotterdam. Aan een van die optrekjes hangt een prijskaartje van 1,1 miljoen.



Het onderzoek kwam aan het rollen door informatie van het Team Criminele Inlichtingen, de geheime dienst van de politie, en de FIU. De politie zit bovenop het ondergronds bankieren van drugscriminelen, omdat het ‘onlosmakelijk is verbonden met het gebruik van grof geweld’.



Feit is dat een geldwisselkantoor van Suri-Change in Rotterdam-Zuid afgelopen januari nog het doelwit was van aanslagen. Binnen twee dagen tijd werd het pand beschoten én bracht iemand voor de ruit een vuurwerkbom tot ontploffing. Burgemeester Ahmed Aboutaleb besloot daarop de zaak tijdelijk te sluiten. Voor de aanslagen is nog niemand aangehouden.