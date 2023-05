FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL) maakt bekend:Op 8 mei 2023 heeft FuelCell Energy, Inc. (de “Vennootschap”) een brief gesloten met ExxonMobil Technology and Engineering Company (f/k/a ExxonMobil Research and Engineering Company) (“EMTEC”). De Brievenovereenkomst 2023 verduidelijkt en bevestigt dat bepaalde investeringsvoorwaarden die zijn uiteengezet in de briefovereenkomst tussen de Vennootschap en EMTEC, gedateerd vanaf 28 oktober 2021 en uitgevoerd op 29 oktober 2021 (de “Original Briefovereenkomst”), waarin de Vennootschap ermee heeft ingestemd om met EMTEC te investeren in, of bepaalde kortingen te bieden in verband met, een demonstratie van een Fuel Cell module van het Bedrijf voor het afvangen van koolstof op ExxonMobil’s Rotterdam raffinaderij gevestigd in Rotterdam, Nederland,De gate decision voor het Rotterdam Project.Meer in het bijzonder, in de Oorspronkelijke briefovereenkomst, was de Vennootschap het erover eens dat, als het bedrijf Milestone 1, zoals uiteengezet in de Joint Development Agreement, gedateerd 5 november 2019 en gewijzigd op 29 oktober 2021, 29 april 2022 en 19 december 2022, tussen de Vennootschap en EMTEC (de “JDA”) (welke mijlpaal werd bereikt door de Vennootschap in 2022), en (ii) EMTEC en het Bedrijf voerden een contractuele overeenkomst uit om door te gaan met het Bedrijf,in het Rotterdam Project of korting op de aankoop door EMTEC van de brandstofcelmodule en gedetailleerd technisch ontwerp, zoals overeengekomen door de partijen, vereist voor het Rotterdam Project per bedrag. (De oorspronkelijke briefovereenkomst is ingediend als een tentoonstelling aan, en in meer detail beschreven in, het huidige rapport op formulier 8-K dat door het bedrijf is ingediend bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC") op 2 november 2021.)In de Brievenovereenkomst van 2023 kwamen de Vennootschap en EMTEC overeen dat in april 2023 werd voldaan aan de voorwaarden van de oorspronkelijke briefovereenkomst (zoals beschreven in clausules (i) en (ii) hierboven) op de plaatsing door ESSO Nederland B.V., een filiaal van ExxonMobil Corporation ("ExxonMobil") en EMTEC, van een bindende inkooporder voor lang-lead brandstofcelstapelmodule-apparatuur en gereedschapswerk om te worden overgenomen van verschillende externe leveranciers,Modulaire puntbron koolstofafvangst in een ExxonMobil-faciliteit (de "Aankooporder"). (De Inkooporder werd in meer detail beschreven in het huidige rapport op formulier 8-K dat door het bedrijf bij de SEC op 1 mei 2023 is ingediend.)De partijen kwamen in de Brievenovereenkomst van 2023 verder overeen dat: (a) per 30 april 2023, de Vennootschap $ 2,5 miljoen heeft toegezegd als investering in het Rotterdams Project, zoals blijkt uit inkooporders die door de Vennootschap zijn uitgegeven aan bepaalde externe verkopers; en (b) de Vennootschap zal $ 2,5 miljoen verdisconteren vanaf de eerste facturen die aan EMTEC zijn uitgegeven na de datum van de 2023 Briefovereenkomst voor de aankoop van EMTEC door EMTEC. Deze toezeggingen en kortingen vertegenwoordigen samen de volledige investering van $ 5,0 miljoen door de Vennootschap die wordt overwogen in de oorspronkelijke briefovereenkomst en voldoen aan de verplichtingen van het bedrijf met betrekking tot een dergelijke investering. Toekomstige kortingen op grond van het Brievenovereenkomst 2023, die kunnen worden verstrekt aan EMTEC met betrekking tot ontwikkeling en engineering ontwerp voor het Rotterdamse Project (zie clausule (b) hierboven) kunnen kortingen bevatten op facturen voor ontwikkelings- en engineeringwerkzaamheden die door de Vennootschap in het kader van de JDA met betrekking tot het Rotterdamse Project moeten worden uitgevoerd. Dergelijke kortingen zouden het bedrag van de technische ontwerpkosten die EMTEC in het kader van de JDA moet vergoeden, verminderen.