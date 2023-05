08 mei 2023 05:30



Economie



Supermarkten zeggen prijzen te verlagen, maar dat is consumentenbedrog



08 mei 2023 om 05:06



De prijzen in de supermarkten schieten omhoog. Toch claimen veel ketens dat honderden producten goedkoper worden door acties. Maar volgens experts is dat een misvatting.



Verschillende supermarktketens zeggen dat ze de prijzen van bepaalde producten verlagen voor acties. Zo zegt Dirk van den Broek dat het de goedkoopste supermarkt van Nederland is. Maar ook Albert Heijn, Jumbo, Vomar en discounters komen met allerlei acties.



De gemiddelde prijstoename in de supermarkt bedroeg in april 13,2 procent, tegen 15,1 procent een maand eerder, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Daarmee waren de voedingsmiddelen iets goedkoper dan een maand eerder, maar alsnog veel duurder dan in dezelfde maand vorig jaar.



Daarom zijn die prijsverlagingen volksverlakkerij, zegt retailexpert Michel Kregel. "Heel veel producten zijn in het afgelopen jaar duurder geworden. Dan lijkt een korting van 20 cent misschien heel wat, maar je betaalt alsnog te veel."



"De energiekosten zijn gestegen en de oorlog in Oekraïne speelt ook een rol", legt Kregel uit. "Maar we zien nu bijvoorbeeld kleinere verpakkingen, terwijl de prijzen van die producten omhoog zijn gegaan. Bovendien zijn de prijsstijgingen veel hoger dan in onze buurlanden."



Van een prijzenslag is geen sprake



Volgens marketingdeskundige Paul Moers proberen de supermarkten op deze manier toch extra klanten binnen te halen. Van een prijzenslag is geen sprake. "De prijzen zijn hard omhooggegaan. Maar wat we nu zien, is dat vooral B-merken iets goedkoper zijn. Dat lijkt heel wat, maar het gaat om enkele honderden producten. Zo heeft Albert Heijn 35.000 producten in de schappen, dus het stelt niet zo veel voor."



Moers zegt verder dat A-merken niet goedkoper zijn geworden. "De producenten moeten de hogere kosten doorberekenen aan de klant."



Retailexpert Kregel sluit zich daarbij aan. "We zien dat zonnebloemolie bijvoorbeeld duurder is geworden door de oorlog in Oekraïne. Maar dat zeep voor mannen veel meer kost, is niet uit te leggen. Fabrikanten en producenten grijpen alles aan om de kosten door te berekenen aan de consument."