Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel FagronGecreëerd: 10:36(ABM FN) KBC Securities heeft donderdag het koersdoel voor Fagron verhoogd van 18,50 naar 20,00 euro bij handhaving van het koopadvies.Naar aanleiding van de recente kwartaalcijfers, paste KBC de ramingen aan. Noord-Amerika wordt volgens analisten van KBC de belangrijkste regio van het bedrijf de toekomst en zal qua omzet Europa waarschijnlijk in 2023 inhalen.KBC schat de reële waarde voor 2025 inmiddels in op 13,30 euro, terwijl in het beste scenario de reële waarde zelfs richting 27,40 euro gaat. Als gevolg zag KBC ruimte het koersdoel te verhogen.Het aandeel Fagron daalde donderdagochtend licht tot 16,64 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +32(0)78 486 481© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.